arrow-left









expand-left arrow-right GULLSTOL: Thailands kong Maha Vajiralongkorn ble båret i en såkalt palankin gjennom Bangkok da han hilste på folket for første gang i kroningsseremonien.

Thailands konge båret på gullstol gjennom Bangkok

Thailands nykronede kong Maha Vajiralongkorn er vist fram til folket i en spektakulær prosesjon der soldater bar ham gjennom Bangkok i gullstol.

NTB-AP-AFP

Nå nettopp







I løpet av den tre dager kroningsseremonien har kongen fått plassert en 7,3 kilo tung krone laget av gull og diamanter på hodet.

Men i søndagens overdådige prosesjon gjennom gamlebyen hadde var denne byttet ut med en bredbremmet svart hatt med gulldetaljer. Fortauene var fulle av folk som ville hilse på kongen, som var ikledd røde strømper og en gullkappe med juveler.

Skal du på ferie? Opplev det ekte Thailand

Det er første gang på nesten 70 år at en konge krones i Thailand. Den 66 år gamle kongen er også kjent som Rama X, den tiende kongen i Chakri-dynastiet. Han har vært konge siden faren, kong Bhumibiol, døde i 2016.

Hvorfor det har tatt så lang tid før sønnen ble kronet, vites ikke.

HUSDYR: Ansatte plasserer en katt og en høne ved siden av sengen til Thailands kong Maha Vajiralongkorn i forbindelse i palasset i Bankok. Foto: Thai Royal Household Bureau

270 millioner kroner

Den tre dager lange seremonien har en prislapp på bortimot 270 millioner kroner.

Soldater i historiske kampuniformer marsjerte søndag foran, bak og ved siden av kongen i den forgylte bærestolen – en palankin. Også statsministeren og andre høytstående tjenestemenn i Thailands militærregjering deltok i den langsomme marsjen.

Les også: Slik unngår du å havne på skadestatistikken i Thailand

Kongens nye kone, dronning Suthida, og en av hans døtre, prinsesse Bajrakitiyabha, var også med i prosesjonen. Korpset som satte takten spilte musikk komponert av kongens avdøde far.

KLEDD I GULT: Folk kneler mens de tar bilder av kongen under prosesjonen i Bangkok søndag. Foto: Gemunu Amarasinghe, AP

Gule skjorter

På den syv kilometer lange paraderuten fikk folk komme nær kongen for første gang siden tronskiftet. De aller fleste som hadde møtt opp i den stekende heten, hadde på seg skjorter i gult – monarkiets farge. Mange hadde med seg portretter av Vajiralongkorn og ropte «lenge leve kongen».

Sujitra Bokularb dro hjemmefra klokken fire om morgenen for å rekke paraden, som begynte klokken fem på ettermiddagen og varte i flere timer.

– Jeg elsker og respekterer monarkiet, sier den 43 år gamle forretningskvinnen.

STORSLÅTT: Den kongelige prosesjonen ved demokratimonumentet i Thailand søndag. Kroningsseremonien anslås å ha en prislapp på nesten 300 millioner kroner. Foto: AP

Vasket og salvet

Den omfattende kroningsseremonien har bestått av ritualer og tradisjoner fra både buddhisme og hinduisme og ble kringkastet på alle landets TV-kanaler.

Etter at kronen var plassert på kongens hode lørdag, ble kongen plassert på en åttekantet trone for å bli renset med vann fra 100 ulike kilder fra hele landet. Til slutt ble han utstyrt med en hvit paraply med ni lag, som symbol på at han er innsatt.

Mandag skal kongen hilse folket fra balkongen i sitt palass, før han holder en mottagelse for diplomater.

Livvakt ble dronning

Før kroningen kunngjorde hoffet at den 66 år gamle monarken hadde giftet seg med en av sine livvakter. Suthida Vajiralongkorn na Ayudhya (40), som kongen i flere år har hatt et nært forhold til, er dermed Thailands nye dronning.

Den tidligere flyvertinnen i Thai Airways fikk jobb i avdøde kong Bhumibols livgarde i 2013. Etter at kongen døde i 2016 og sønnen overtok tronen, ble hun forfremmet til general. Året etter ble hun også utnevnt til stedfortredende kommandør for kongens livvakt.

Kong Maha Vajiralongkorn levde i mange år et heller utsvevende liv i Europa, preget av fester, kvinnelige bekjentskaper og skandaler. Han har tidligere vært gift med tre andre kvinner og han har i alt syv barn.

Publisert: 05.05.19 kl. 22:18