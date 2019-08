DØDE UNDER PÅGRIPELSE: En demonstrant holder opp et bilde av Eric Garner under femårsmarkeringen for hans død 17. juli i år. Foto: MICHAEL MCCOY / Reuters

Politimann sparket fem år etter dødsfall: – Du har kanskje mistet jobben din, men jeg mistet en sønn

Fem år etter at Eric Garner døde, har politimannen som utførte halsgrepet fått sparken. Men familien varsler at kampen ikke er over.

«Jeg får ikke puste».

De siste ordene til Eric Garner ble sagt på et fortau i Staten Island 17. juli 2014, da politimannen Daniel Pantaleo (34) etter all sannsynlighet tok et dødelig halsgrep på ham i et forsøk på å legge ham i håndjern for ulovlig sigarettsalg.

Dødsfallet satte i gang en voldsom debatt i USA om politiets maktmisbruk mot ubevæpnede, svarte mennesker – særlig etter at det ble besluttet ikke å ta ut tiltale mot Pantaleo.

Obduksjonsrapporten konkluderte med at Garner ble drept ved at politiet la press på halsen og brystkassen hans.

Mandag, fem år etter hendelsen, annonserte New Yorks politimester James O’Neill at Daniel Pantaleo får sparken.

– Jeg skulle vært her med faren min, men politiet tok ham fra meg. Ja, han har fått sparken, men kampen er ikke over, sa datteren Emerald Garner under en pressekonferanse like etter at nyheten sprakk.

Reaksjonene har imidlertid ikke latt vente på seg. Flere mener det har tatt altfor lang tid. Og krever ytterligere handling. Blant dem er presidentkandidat og Vermont-senator Bernie Sanders.

– Vi må endre måten politiet opererer på, få en slutt på politibrutalitet og stoppe drapene på ubevæpnede svarte amerikanere, sier han.

MISTET SØNNEN: Eric Garners mor Gwen Carr holder en pressekonferanse utenfor politihuset i New York mandag. Foto: EDUARDO MUNOZ / Reuters

Garners mor Gwen Carr sier at familien vil fortsette å kjempe mot urettferdig behandling fra politiet. De kjemper blant annet for en ny lov, som forbyr politiet fra å bruke halsgrep, skriver CNN.

– Du har kanskje mistet jobben din, men jeg mistet en sønn. Det kan du ikke erstatte. Men du kan få deg en ny jobb, kanskje på Burger King, sier hun.

– En ekstremt vanskelig beslutning

Beslutningen om å sparke politimannen kommer etter en anbefaling fra en dommer i en intern høring tidligere i august, som konkluderte med at han var skyldig i å ha brukt et ulovlig halsgrep under pågripelsen.

PREGET: New York-politimester James O’Neill under pressekonferansen der han annonserer at Daniel Pantaleo får sparken. Foto: Drew Angerer / GETTY IMAGES NORTH AMERICA

– Det er en ekstremt vanskelig beslutning. Hvis jeg fremdeles var politi, ville jeg antageligvis ha vært sint på meg for at jeg ikke passet på oss. Men det er mitt ansvar som politimester å passe på denne byen, sier New Yorks politimester James O’Neill, ifølge ABC.

Pantaleos advokat Stu London sier til CNN at Pantaleo er skuffet og lei seg over beslutningen, og at de har anket avgjørelsen.

Politimester O’Neill understreker ifølge Reuters at det like gjerne kunne vært han som gjennomførte halsgrepet. Han gjør det likevel klart at Pantaleo brøt politiets retningslinjer, og at han derfor må forlate jobben.

– I dette tilfellet må Garners død, som var en utilsiktet konsekvens av hans handlinger, få konsekvenser i seg selv, sier han og legger til:

– Ingen av oss kan ta tilbake valgene våre, spesielt ikke når de fører til at et annet menneske dør.

Fagforening raser

New Yorks borgermester, demokraten Bill de Blasio, sier at han håper beslutningen om å sparke Pantaleo kan gjøre at byen New York, Garners familie og politikontoret kan komme seg videre.

– I dag får vi endelig rettferdighet. Dagen i dag vil ikke få Eric Garner hjem igjen, men jeg håper den kan gi en form for fred for Garners familie, sier han under en tale på rådhuset i New York.

RASER: Fagforeningslederen Patrick J. Lynch mener beslutningen om å sparke Pantaleo setter politimenn i fare. Foto: Drew Angerer / GETTY IMAGES NORTH AMERICA

Fagforeningen New York City Benevolent Association, som representerer byens politimenn, raser imidlertid over at Pantaleo nå får sparken:

– Vi oppfordrer alle politifolk i New York til å gå forsiktig fram i denne nye virkeligheten, hvor de risikerer å dømmes som hensynsløse bare for å gjøre jobbene sine, sier Patrick J. Lynch til CNN.

Publisert: 20.08.19 kl. 11:02

