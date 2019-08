VARSLET OM DRAP: Naboer varslet politiet om skrik fra en leilighet i Stockholm søndag kveld. Da politiet kom frem fant de en død kvinne. Foto: Karin Wesslén/TT

Norsk kvinne funnet død i Stockholm – etterforskes som drap

En kvinne i 40-årene som ble funnet død i en leilighet i Stockholm sentrum onsdag er norsk statsborger, bekrefter politiet. En svensk direktør er pågrepet.

Oppdatert nå nettopp

Politiet har iverksatt drapsetterforskning, og en person er pågrepet.

Det bekrefter politiadvokat Maximillian Berg Molin.

– Jeg kan bekrefte at hun er norsk statsborger, sier Molin til VG.

Det er omstendigheter på åstedet som gjør at politiet mistenker at det er snakk om et drap.

Politiadvokaten sier til VG at de ikke kan gå ut med ytterligere informasjon på nåværende tidspunkt.

Svenske Aftonbladet skriver at politiet ble varslet om en hendelse på den aktuelle adressen onsdag klokken 12.57.

Den pågrepne er en mann i 50-årene. Han er direktør i et større selskap.

Den aktuelle leiligheten ligger på Södermalm sentralt i den svenske hovedstaden.

Ifølge svensk politi er de pårørende varslet.

VG har vært i kontakt med den pågrepne mannens forsvarer, advokat Patric Lindblom, som ikke ønsker å si noe om saken på nåværende tidspunkt.

– Tok to timer før politiet kom

Til Aftonbladet forteller en svensk kvinne som bor på den andre siden av gaten at hun ringte politiet etter å ha hørt panikkartede skrik onsdag.

– Det kom forferdelige panikkartede skrik fra bakgården og jeg gikk ut på balkongen. Jeg har aldri hørt så fæle skrik før, det hørtes virkelig ut som dødsangst, sier 28-åringen som avisen navngir som Ida.

Like etterpå så hun en gjenstand som hun instinktivt tenkte at var en kniv som fløy ut fra leiligheten med stor kraft før den landet i bakgården.

Hun forteller videre at hun umiddelbart ringte politiet som sa at de skulle sende en patrulje.

Det tok imidlertid tid før politiet kom, over to timer ifølge 28-åringen. Senere leste hun på politiet hjemmesider at en kvinne var mistenkt drept på Södermalm.

– Jeg koblet umiddelbart hendelsene sammen, sier hun.

Politiet har nå anmeldt seg selv, og hendelsen etterforskes av avdelingen för särskilda utredningar, svenskenes svar på Spesialenheten for politisaker.

MISTENKER DRAP: Politiet mistenker at den norske kvinnen ble drept av en svensk direktør. Foto: Karin Wesslén/TT

Publisert: 23.08.19 kl. 09:19 Oppdatert: 23.08.19 kl. 09:56

