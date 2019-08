FÅR KRITIKK: USAs president Donald Trump. Foto: Jonathan Ernst / Reuters

Slik reagerer Danmark på Trump-avlysning: «Respektløst» og «hoderystende»

Danske politikere tordner etter at Donald Trump avlyste sitt planlagte besøk i september. Men fra en av landets rikeste menn får han støtte.



Reaksjonene har ikke latt vente på seg etter at USAs president i kjent stil slapp nyheten på Twitter natt til onsdag norsk tid. Bakgrunnen for avlysningen er at Danmarks statsminister Mette Frederiksen har vært klar på at Grønland ikke er til salgs – til tross for Donald Trumps interesse.

Enhedslistens leder Pernille Skipper mener den amerikanske presidenten «lever på en annen planet», og kaller avlysningen for «respektløs». Dansk Folkepartis tidligere leder Pia Kjærsgaard mener oppførselen til Trump er uforskammet – både overfor det danske folk og dronning Margrethe.

– Fullstendig mangel på respekt og dannelse.

Etter planen skulle den amerikanske presidenten på mottagelse og middag med Danmarks dronning. Kongehuset sier i en kort kommentar at avlysningen «kom som en overraskelse».

Socialistisk Folkepartis partileder Pia Olsen Dyhr kaller Twitter-meldingen fra Donald Trump for «hoderystende». På Twitter skriver hun at Grønland er selvstendig og skal behandles med respekt, og at det er en selvfølge at ønskene om å kjøpe øya blir avvist.

Leder Morten Østergaard i sentrumspartiet De Radikales sier at virkeligheten overgår fantasien. «Mannen er utilregnelig», tordner han på Twitter.

Mai Mercado fra De Konservative virker på Twitter nærmest lettet over inntil videre å slippe et besøk fra USAs president.

– Danmark utsetter gledelig møtet til... en annen president har tatt over.

De konservatives talsperson for Grønlandske anliggende og tidligere næringsminister, Rasmus Jarlov, undrer seg over presidentens avlysning, og spør retorisk:

– Er deler av USA til salgs? Alaska? Vis mer respekt, takk.

Danmarks tidligere utenriksminister Martin Lidegaard sier til Berlingske at Donald Trump har satt dem i «en vanvittig situasjon». Han tviler imidlertid på at avlysningen vil skade Danmarks nære forhold til USA.

–Jeg tror dette handler om at Trump har blitt fornærmet, sier han.

TVILER: Danmarks tidligere utenriksminister Martin Lidegaard tviler på at Trumps avlysning vil skade Danmarks forhold til USA.

Det er imidlertid ikke alle som er like kritiske. Lars Seier Christensen eier fotballklubben FC København og er blant Danmarks rikeste menn. Han forsvarer presidenten i et Facebook-innlegg.

Han mener politikerne «oppfører seg som en gjeng provinsielle klapphatter» ved å avvise Grønland-interessen uten en gang å vurdere det.

– Ingen respekt for hvorfor USA, som er vår eneste reelle beskytter i en stor og farlig varden og de facto i stor grad betaler for vår sikkerhet – er bekymret for Grønland, som Danmark slett ikke har styrke til å forsvare i en krisesituasjon, skriver Christensen videre, og går kraftig ut mot reaksjonene:

– Det er som å se en gjeng skolejenter som ikke er bedt til avslutningsballet.

MILLIARDÆR: Lars Seier Christensen

– En krise for dansk-amerikansk forhold

USA-ekspert og redaktør Anders Agner Pedersen beskriver situasjonen som helt utilregnelig, og som en krise for relasjonen mellom de to landene.

– Det er en situasjon vi aldri har vært i før. Tradisjonelt sett har dansk-amerikanske relasjoner vært gode, og landene har vært gode venner. Det Trump nå gjør bryter alle normer, og det er helt uhørt. Det er en krise for dansk-amerikanske relasjoner, sier Agner Pedersen til VG.

– Tror du Trump forstår konsekvensene av det han gjør?

– Den amerikanske presidenten er totalt likegyldig til dette. Han ser på dette som en stor eiendomshandel, og det viser godt hvordan han ser på verden, og hvordan han ønsker å utføre sin diplomati.

Agner Pedersen tror ikke Donald Trump kommer til å besøke Danmark i nærmeste fremtid.

TAUS: Danmarks statsminister, Mette Frederiksen, har foreløpig ikke uttalt seg om Trumps avlysning av besøket til Danmark, som skulle skje første uken i september.

Taus statsminister

Danmarks statsminister Mette Frederiksen så langt ikke kommentert avlysningen. I et tidligere intervju med den grønlandske avisen Sermitslaq var hun imidlertid krystallklar:

– Grønland er ikke til salgs. Grønland er ikke dansk. Grønland er grønlandsk. Jeg håper at dette ikke er noe som er alvorlig ment.

Grønland, verdens største øy, har vært en del av Danmark siden begynnelsen av 1800-tallet. Siden 1979 har øya hatt selvstyre, og i 2009 fikk de utvidet selvstyre med unntak av i utenriks- og sikkerhetspolitikken.

Publisert: 21.08.19