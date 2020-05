HARDT RAMMET: Statsminister Stefan Löfven på en pressekonferanse om coronasituasjonen i Sverige tidligere denne uken. Foto: Janerik Henriksson/TT

Flere enn 4000 coronadødsfall i Sverige

Sverige har nå mistet flere enn 4000 personer relatert til coronaviruset. Det siste døgnet er det registrert 31 nye dødsfall.

Det viser oppdatert statistikk fra svenske Folkhälsomyndigheten.

Antallet med påvist coronasmittede stiger nå til 33.843 og 4029 personer har dødd av viruset.

– VI har en ordentlig nedgående trend av personer som får intensivbehandling, sier Sveriges statsepidimeolog Anders Tegnell på dagens pressekonferanse. Totalt 1957 personer har fått intensivbehandling.

Søndag morgen uttalte Sveriges sosialminister Lena Hallengren at regjeringen har gjort sitt ytterste for å håndtere coronaepedemien. Samtidig påpekte hun at ingen vet om de gjør det som er riktig.

– Ingen i noen land vet det. Vi er involvert i en pandemi og en krise som vi aldri har sett før, sa Hallengren i TV4s «Nyhetsmorgon».

Blant Europas hardest rammede

Sverige er det blant de hardest rammede landene av coronaviruset i Europa. Med 39,9 dødsfall per 100.000 innbyggere ligger landet nå på en 6. plass på VGs oversikt over flest døde per innbygger i Europa.

Målt etter nye coronadødsfall per innbygger i Europa mellom 12. og 19. mai, meldte nyhetsbyrået Reuters tidligere denne uken at Sverige har ligget på topp.

Dermed skiller landet seg også kraftig ut i en nordisk sammenheng. I Danmark er det registrert 562 dødsfall relatert til coronaviruset. I Finland er tallet 308, mens Norge ligger på 235 registrerte dødsfall og Island på 10.

Sverige har ikke stengt ned landet på samme måte som for eksempel Norge, og helsemyndighetenes coronastrategi har møtt sterk motbør. Kritikkens kjerne er at Sverige ikke reagerte tidlig med tilstrekkelig inngripende tiltak for å hindre smittespredning.

Også Sveriges statsepidemiolog fra 2005 til 2013 Annika Linde uttrykte denne uken tvil rundet landets håndtering av coronapandemien.

– Jeg tror ikke at vår strategi på sikt kommer til å gi det beste utfallet, sa hun i et intervju med Dagens Nyheter tidligere i uken.

Sveriges strategi består i stor grad av anbefalinger og frivillige tiltak. Selv om strategien har møtt kritikk, har Sverige også blitt løftet frem som «en fremtidig modell» for andre land av Verdens helseorganisasjon.

Halvparten på aldershjem

Samtidig vet man at omtrent halvparten av coronadødsfallene i Sverige er fra aldershjem. Dette er noe den tidligere statsepidemiologen retter sterk kritikk mot. Hun savner en strategi for å minske smitten blant eldre.

– Det viste seg å være helt utilstrekkelig med tanke på alle risikofaktorer for spredning som finnes med arbeidsmetoden man bruker når du tar vare på mennesker. Problemet ble undervurdert. Det var en tydelig feilvurdering, sa Linde til Dagens Nyheter og la til at den svenske modellen kanskje ikke var den aller smarteste.

