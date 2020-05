KISTEKASSER: Alisha Narvaez (36) (t.v.) og Lily Sage Weinrieb (25) skyver en vogn med pappesker ned 147. gate i New York. I kassene ligger det to døde kropper. Foto: Thomas Nilsson / VG

De tar seg av de døde i New York: – Det har vært overveldende for oss

NEW YORK (VG) Det nystartede begravelsesbyrået havnet midt i stormen da coronaviruset rammet New York hardt for to måneder siden.

To kvinner skyver en vogn med to store pappesker foran seg på 147. gate i Harlem. Hvis det ikke var for den spesielle lukten ville antagelig ingen ha reagert, men det er umulig for forbipasserende ikke å forstå at det er to døde kropper som ligger i pappeskene.

Leder Alisha Narvaez (36) og Lily Sage Weinrieb (25) laster dem inn i en svart minivan som står parkert foran International Funeral Services.

Det er der de jobber, og de har stått midt i stormen de siste to månedene. Ingen andre steder i verden har blitt rammet hardere av covid-19 enn New York.

Staten New York, med over 29.000 døde – tilsvarende 1495 døde per million innbyggere – ville ha stått høyest på listen dersom staten hadde vært et land.

Dødstallet er nesten dobbelt så høyt som Belgia, som med sine 801 døde per million innbyggere, nå er landet i verden med flest dødsfall per innbygger (om man ser bort fra republikken San Marino som har 1238 per million innbyggere).

– Det har vært ganske tøft og overveldende for oss, seier Alishia til VG.

I TELEFONEN: Alisha Narvaez (36) er manager på begravelsesbyrået International Funeral Services i Harlem. Her står hun i rommet i kjelleren der de døde kroppene oppbevares. Foto: Thomas Nilsson / VG

– Jeg tror ikke noen var forberedt på denne pandemien, men for det meste klarte vi å holde hodet over vannet, selv om det til tider føltes som om vi druknet.

– Mer enn halvparten av tilfellene er covid, og for å være ærlig er nesten alt enten covid eller mulig covid. Noen er ikke testet og avskrevet som mulig covid.

Løfter tungt

Kollega Lily Sage Weinrieb er ny i yrket. Hun var ferdig med begravelsesagent-utdanningen bare to måneder før pandemien startet, og husker hvordan de første ukene var da hun hentet kropper på sykehusene.

– Det var veldig opprørende fordi jeg var alene. Jeg brukte hele dagen på å dra til sykehusene for å hente kropper som var stablet oppå hverandre. Det var ingen hyller, og det var kaldt og mørkt i frysebilene, sier hun.

Snakker med psykolog hver helg

– Bare den fysiske oppgaven å trekke noen frem under en annen kropp til båren. Hvis det er en person på 150 kilo, er det veldig vanskelig å løfte. Og vi visste ikke om de hadde covid eller ikke, sykehusene hadde ikke nok tester i begynnelsen.

– Det kan være en tøff jobb, og jeg snakker med psykologen min via Zoom hver helg. Jeg er ikke i tvil om at dette vil føre til PTSD innen bransjen.

Etter en måned søkte Lily om lønnsøkning.

– Jeg risikerer livet mitt for å ta vare på de døde, for minstelønn på 15 dollar i timen. Nå tjener jeg 17 dollar i timen, og det er fremdeles ikke en lønn du kan klare deg på her i New York City. Men jeg vil fortsatt gjøre det. Jeg føler en pliktfølelse, det er mitt kall, sier hun.

MYE Å GJØRE: Lily Sage Weinrieb (25) og Jenny Adames (36) i lokalene til begravelsesbyrået International Funeral Services i Harlem. Foto: Thomas Nilsson / VG

Selv om antall mennesker som dør av covid-19 har falt kraftig i New York, er det fortsatt rundt 100 mennesker som dør hver dag. På det verste, i begynnelsen av april, omkom nesten 900 mennesker om dagen. Men begravelsesbyrået har fortsatt mye å gjøre.

– Mange venter fortsatt på hjelp fordi begravelsesbyrået har blitt overveldet med arbeid. Så nå hjelper vi disse menneskene, sier Alisha.

Esker med navn

Det lille kontoret på International Funeral Service er fullt av mapper og dokumenter fra de forskjellige begravelsene de jobber med. På veggen har de en plan for seremoniene de har i det lille kapellet sitt. Før krisen hadde de bare én om dagen, men nå har de tre, og disse kan bare vare i maks to timer. I en hylle står esker med forskjellige navn påskrevet med penn. De inneholder asken til avdøde.

Telefonen ringer kontinuerlig når VG er på besøk.

«De lurer på om vi har asken hennes her», sier Jenifer Adames (36), som også jobber der.

«Jeg skulle ønske den var her, men jeg tror ikke vi har den ennå», svarer Lily.

JOBBER MED DØDEN: F.v. Jenny Adames (36), Lily Sage Weinrieb (25) og Alisha Narvaez (36), de jobber på begravelsesbyrået International Funeral Services i Harlem. Her lastar de inn to døde kropper i en minivan for transport til krematoriet. Foto: Thomas Nilsson / VG

Jobber turnus

Like etter tar Jenifer en ny telefonsamtale:

«Vi er villige til å ta saken, men vi er bare fire kvinner som jobber her, så alt vi ber om er tålmodighet. Vi har 70 familier før deg, og vi har kanskje 70 etter. Når tiden er inne for at han skal kremeres, vil det ta omtrent en måned», sier Jenifer til den nye kunden.

Det er nettopp kremasjonene som er en av de største flaskehalsene i systemet akkurat nå.

Leder Philip Tassi ved Ferncliff Cemetery, en kirkegård og krematorium i Westchester County like nord for Manhattan, har aldri vært med på noe lignende.

– Kremering pågår 16–18 timer i døgnet. 50 prosent av personalet jobber i turnus. slik at vi kan fortsette hvis noen blir syke. Vi kjører to skift slik at de jobber lange timer annenhver dag, sier han til VG.

– Det er lang ventetid her i New York, så jeg har brukt en krematorie i Albany nord i New York og i delstaten Vermont, sier Alphonso Brown på A.E. Brown Funeral Home til VG.

FIKK CORONA: Pappeskene med de døde i er merket med dødsårsaken. Foto: Thomas Nilsson / VG

Ser ikke nyheter lenger

Lily har problemer med å ta inn over seg at det nå er 100.000 døde i USA.

– Det er dypt overveldende og det får meg til å ville gråte. Jeg vet hvordan disse dødsfallene ser ut, og hvordan det føles.

– Jeg ser ikke på nyhetene lenger. Hvis jeg fokuserer på det, blir folk tall, og det vil jeg ikke.

Hun setter seg i den svarte minivanen, som nå har fire store pappesker med døde pakket inn i bagasjerommet, og kjører til krematoriet.

På begravelsesbyrået gjør Alishia klare to kropper som skal flys ut av New York. Den ene skal til California og den andre skal til Den dominikanske republikk.

– Jeg vet ikke om det kommer en gang til dette viruset. Vi håper på det beste, men vi er forberedt på det verste.

Publisert: 24.05.20 kl. 20:01

