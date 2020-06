AFGHANISTAN: Donald Trump snakker til amerikanske soldater i Afghanistan i november 2019. Ved siden av ham står Afghanistans president Ashraf Ghani. Foto: Tom Brenner / X06967

Trump benekter at han var informert om skuddpremie på amerikanske soldater

Donald Trump benekter at han ble informert om at Russland har tilbudt skuddpremie på amerikanske soldater i Afghanistan.

Russland skal ha tilbudt militsgrupper i Afghanistan penger for å drepe amerikanske soldater i Afghanistan. Skuddpremien skal også gjelde for soldater fra andre land i den Nato-ledede internasjonale koalisjonen i Afghanistan. Det melder flere amerikanske medier.

Ifølge The New York Times ble president Donald Trump informert om dette i slutten av mars. Avisen skriver at Trump ikke har foretatt seg noe for å få Russland til å slutte med praksisen.

Trump hevder at opplysningene til The New York Times ikke er riktig.

«Ingen informerte eller fortalte meg, visepresident Pence eller stabssjef Mark Meadows om de såkalte angrepene fra russerne på våre soldater i Afghanistan, slik det er beskrevet av «anonyme kilder» av New York Times. Alle benekter dette, og det har ikke vært mange angrep mot oss. Ingen har vært hardere mot Russland enn Trump-administrasjonen», skriver den amerikanske presidenten på Twitter.

Også USAs etterretningsdirektør John Ratcliffe benekter at Trump ble informert om en angivelig skuddpremie på amerikanske soldater.

«Jeg bekrefter at hverken presidenten eller visepresidenten ble informert om den angivelige etterretningen som The New York Times skrev om i går», heter det i en uttalelse fra Ratcliffe.

Det hvite hus har ikke benektet at det finnes etterretning som tyder på at skuddpremiene eksisterer.

Skriftlig oppdatering

The New York Times skriver at amerikansk etterretning konkluderte for flere måneder siden at den militære russiske etterretningsorganisasjonen GRU tilbød belønning for vellykkede angrep mot utenlandske soldater i Afghanistan, blant annet amerikanske.

Anonyme kilder i det amerikanske statsapparatet forteller avisen at Trumps nasjonale sikkerhetsråd diskuterte saken under et møte i mars. Ifølge kildene skal GRU ha utbetalt penger til militante islamister eller personer tilknyttet islamistene.

GOD TONE: Donald Trump og Vladimir Putin under G20-møtet i Japan i 2019. Foto: Kevin Lamarque / X00157

Trump skal ha fått informasjonen i sin daglige brifing, en skriftlig oppdatering fra USAs etterretningsorganisasjoner.

Flere reaksjoner mot russerne ble foreslått, blant annet et krav til Russland via diplomatiske kanaler om å stoppe praksisen. Men Trump skal så langt ikke ha foretatt seg noe.

Etter at The New York Times publisert saken fredag, har både The Washington Post og The Wall Street Journal fått bekreftet hendelsesforløpet av sine kilder i Trump-administrasjonen.

– Gave til Putin

Nyheten blir møtt med kraftige reaksjoner i USA. Demokratenes presidentkandidat Joe Biden kaller det en sjokkerende avsløring.

– Hele hans presidentperiode har vært en gave til Putin, men dette er over streken. Det er et svik mot den helligste plikten vi har som nasjon: å beskytte og utstyre soldatene våre når vi sender dem på farefulle oppdrag, uttalte Biden under et valgkampmøte, ifølge The New York Times.

SJOKKERT: Demokratenes presidentkandidat kaller Donald Trump en gave til Putin. Foto: Thomas Nilsson / VG

John Bolton, tidligere nasjonal sikkerhetsrådgiver for Trump, sier at hvis artikkelen i The New York Times er korrekt, er dette en av de mest alvorlige sakene som Trump-administrasjonen har blitt konfrontert med.

Bolton mener at Trumps reaksjon vise at presidenten bryr seg mer om hvordan han fremstår enn å finne løsninger på problemene.

– Det faktum at presidenten ser seg nødt til å tvitre om saken, viser at hans grunnleggende fokus ikke er på våre soldaters sikkerhet, men hvorvidt det ser ut som han ikke fulgte med. Så han sier at ingen informerte ham, og derfor kan ingen bebreide ham, sier Bolton i et intervju med CNN.

Taliban benekter

Den russiske operasjonen skal ha blitt utført av Enhet 29155 i GRU. Enhet 29155 knyttes til flere av Russlands lyssky aktiviteter i utlandet. Enheten blir blant annet beskyldt for å stå bak drapsforsøket på den avhoppede russiske spionen Sergej Skripal og datteren hans i Storbritannia.

USA skal ha fått informasjon om skuddpremien gjennom avhør av afghanske opprørere og kriminelle i fangenskap. Amerikanske medier kan ikke si med sikkerhet hvorvidt noen amerikanske soldater er blitt drept på grunn av skuddpremien. Ifølge The New York Times ble 20 amerikanske soldater drept i kamp i Afghanistan i 2019.

UVENNER: Donald Trump sammen med John Bolton. Nå gir han ut en bok om sine erfaringer som nasjonal sikkerhetsrådgiver. Trump hevder at boken inneholder hemmelig informasjon, og forsøker å stoppe utgivelsen. Foto: JUSTIN LANE / EPA

I februar undertegnet USA og Taliban en fredsavtale som legger til rette for amerikansk tilbaketrekking fra Afghanistan. Taliban er en militant, fundamentalistisk islamistisk bevegelse, som styrte Afghanistan fra 1996 til 2001.

Bevegelsen benekter å ha noen avtale om skuddpremier med Russland.

«Slike avtaler med russisk etterretning er grunnløse. Våre likvideringer skjedde i tidligere år, og vi utførte dem med våre egne ressurser. Det endret seg med avtalen med amerikanerne. De er trygge, og vi angriper dem ikke», heter det i en uttalelse fra Talibans talsmann Zabiullah Mujahid.

Russland benekter også at en slik operasjon eksisterer. Det russiske utenriksdepartementet skriver i en uttalelse at saken «illustrerer de svake intellektuelle evnene til propagandistene i amerikansk etterretning».

– Høyt trusselnivå

Norge har i dag i underkant av hundre soldater i Afghanistan. Forsvaret vil ikke svare på om de har fått informasjon fra USA, eller sitter på egen etterretningsinformasjon, om eventuelle skuddpremier.

– Vi kommenterer ikke hvilken etterretningsinformasjon vi sitter på, eller hvem som eventuelt deler denne med oss, skriver major Brynjar Stordal, pressetalsmann for Forsvaret, i en e-post til VG.

les også Bolton advarer mot Trump-gjenvalg: – En fare for landet

Ifølge CNN ble det gjennomført spesifikke tiltak for å beskytte amerikanske soldater som følge av informasjonen om skuddpremier. Stordal vil ikke svaret på om Norge har innført spesielle tiltak.

– Trusselnivået i Afghanistan er høyt, og har vært det over lang tid. Våre soldater tar forholdsregler i henhold til dette, skriver Stordal.

