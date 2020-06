Foto: Mike Segar / X90033

Ankedomstol forkaster anklagene mot Michael Flynn

Den tidligere sikkerhetsrådgiveren til president Donald Trump har tilstått å løyet for FBI. Nå vil en ankedomstol forkaste anklagene.

Det skriver blant andre New York Times.

Justisdepartementet i USA tok i 2017 ut tiltale mot Michael Flynn, som tidlig i 2017 var nasjonal sikkerhetsrådgiver i Trump-administrasjonen. Flynn ble tiltalt for å ha løyet til FBI, og tilsto dette overfor to dommere.

Tidligere i år ba det samme justisdepartementet om at Flynn frifinnes – til tross for at generalen har tilstått lovbrudd.

Helomvendingen fikk dommeren i saken, Emmet Sullivan, til å involvere en tredjepart for å finne motargumenter til departementets beslutning.

Nå skal altså den føderale ankedomstolen ha avvist dette, og beordrer at saken mot Flynn legges bort.

– Flott! Ankedomstolen opprettholder justisdepartementets avgjørelse om å henlegge straffesak mot general Michael Flynn, skriver president Trump på sin Twitter-konto.

Erklærte seg skyldig

I 2017 erkjente den den amerikanske generalen seg skyldig i å ha løyet til FBI om sine samtaler med Russlands ambassadør til USA, Sergej Kislijak, i perioden mellom Donald Trumps valgseier og innsettelse som president.

Trump tok med seg Michael Flynn på laget som sin sikkerhetsrådgiver da han flyttet inn på kontorene i det hvite hus.

Sikkerhetsrådgiveren fikk imidlertid sparken av presidenten, etter bare 24 dager i jobben, for å ha løyet til visepresident Mike Pence og FBI om disse samtalene.

