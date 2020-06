FLYSTYRT: Pakistans luftfartsminister melder at det ikke var noe galt med flyet som styrtet i Pakistan i mai. Foto: REHAN KHAN / EPA

Rapport om flystyrt i Pakistan: Piloter distrahert av corona-prat

I mai styrtet et passasjerfly med 99 personer om bord i et boligområde i den pakistanske byen Karachi. Nå viser granskingsrapporten at styrten skyldes menneskelig og ikke teknisk feil.

Oppdatert nå nettopp

Passasjerflyet som styrtet i Karachi i Pakistan 22. mai, var 100 prosent i stand til å fly, ingen tekniske feil, sier Pakistans luftfartsminister Ghulam Sarwar Khan i nasjonalforsamlingen onsdag, ifølge Reuters.

Han viser til den foreløpige granskingsrapporten etter ulykken. Der slås det fast at styrten skyldtes menneskelig og ikke teknisk feil. Piloten var ifølge Khan «ikke fokusert» på grunn av coronaviruset.

Ifølge Geonews sier han at piloten og annenpiloten satt og diskuterte viruset og hvordan det hadde rammet familiene deres, og at de dermed ikke var fokuserte på flyet.

KARACHI: Redningsarbeidere sprøyter vann på deler av et passasjerfly som styrtet i et boligområde i Karachi i Pakistan. Foto: AKHTAR SOOMRO / X02626

To overlevde

Han sier at data fra den såkalte svarte boksen viser at piloten ikke informerte flytårnet om noen teknisk feil helt til siste slutt. Han sier pilotene ignorerte beskjeder fra kontrolltårnet om høyden på flyet, og at de kun svarte at «det ville bli håndtert». Kontrolltårnet får også kritikk.

Kun to av de 99 om bord overlevde flystyrten, blant dem banksjef Zafar Masud.

Flyet styrtet under landing ved et boligområde i Karachi. 29 boliger skal ha blitt skadet under styrten. Mange av passasjerene var på vei hjem med familiene sine for å feire eid, festen etter Ramadan-fasten.

les også Passasjerfly styrtet i boligområde i Pakistan

40 prosent av piloter har falske lisenser

Ulykken skjedde noen dager etter at landet gjenopptok flyreiser innenriks etter en pause på to måneder.

Under pressekonferansen sa luftfartsministeren også at 40 prosent av pakistanske piloter har fiktive lisenser, og derfor mangler tilstrekkelig erfaring og kunnskap.

Han la til at regjeringen vil straffeforfølge pilotenes svik, og at de trenger en luftfart-reform i landet.

Publisert: 24.06.20 kl. 11:12 Oppdatert: 24.06.20 kl. 11:33

Mer om Flyulykker Karachi Coronaviruset Pakistan

Fra andre aviser