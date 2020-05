HØYE DØDSTALL: På aldershjemmet Berga har 27 av de 96 beboerne dødd av coronaviruset. Sverige er mye hardere rammet enn nabolandene. Foto: Pontus Orre, VG

Slik forklarer svenske myndigheter de høye dødstallene

Dødstallene i Sverige er svært mye høyere enn i nabolandene. Nå undersøker svenskene hvorfor det er slik.

I Sverige hadde 2679 mennesker dødd av coronaviruset mandag. Det er rundt tre ganger så mange som coronadødstallene sammenlagt for nabolandene Norge, Danmark og Finland hvor til sammen 2781 mennesker har mistet livet.

Sverige har dermed 26,4 dødsfall per 100.000 innbyggere, mens Norge har 3,9, Danmark 8,4 og Finland har 4,2.

Til det svenske nyhetsbyrået TT forklarer statsepidemiolog Anders Wallensten hvorfor Sverige er så hardt rammet.

– Svært ulykkelig

Han mener hovedforklaringen er at smitten tidlig kom inn i svenske eldreboliger.

– Det er svært ulykkelig at det har blitt så stor smittespredning der. Vi undersøker hva som har mislyktes, hva som kan gjøres bedre og på hvilken måte mer støtte er nødvendig for å rette opp i dette, sier han.

Han mener det krever en stor innsats for å holde smitten ute av eldreboligene som sykehjem og peker på at det er et felles ansvar å gjøre nettopp dette.

– Men som sagt synes jeg det er for tidlig å si nøyaktig hva som har skjedd feil denne gangen. Vi går gjennom det og vil redegjøre for det i løpet av uken, sier han.

SKAL GRANSKE: Statsepidemiolog Anders Wallensten på en pressekonferanse i slutten av april. Foto: Anders Wiklund / TT News Agency

Han har ikke tall på hvordan smittespredningen ser ut på aldershjemmene nå.

Så mange er smittet

Til forskjell fra nabolandene lukket ikke Sverige ned i midten av mars. Forbudet mot besøk på svenske sykehjem ble først innført i begynnelsen av april. Stockholm la ned besøksforbud på eldrehjem 18. mars.

I Sverige er det bekreftet eller mistenkt smitte ved en tredel av sykehjemmene i landet. I Stockholm alene er det påvist coronasmitte ved 29 sykehjem.

I Norge har rett under to tredjedeler av dødsfallene skjedd på institusjoner som alders- og sykehjem. Til sammen 127 av 213 coronadødsfall har skjedd på slike institusjoner.

Ikke skråsikker

Til sammen 22.317 mennesker er bekreftet smittet i nabolandet vårt.

I forrige uke ble det kjent at smittetallene går nedover i Sverige. Siden 21. april har Sveriges reproduksjonstall som ligger under én. Reproduksjonstall beskriver hvor mange mennesker en smittet person i snitt smitter videre.

– Det går i alle fall ikke oppover, og med denne sykdommen så får man se om det er et positivt tegn, sa statsepidemiolog Anders Tegnell da.

I Norge er reprodusjonstallet beregnet til 0,68.

Nylig åpnet et feltsykehus i Stockholm etter en rekke dødsfall. Dette har plass til 140 intensivpasienter. Samtidig ble det klart at sykepleieres ordinære arbeidstid økes til 48 timer i uken for å takle coronakrisen som landet står i.

Tegnell har tidligere sagt at han er langt fra sikker på den svenske strategien.

– Hvor overbevist er du om at Sverige har valgt rett vei?

– Jeg er ikke overbevist i det hele tatt. Vi funderer hele tiden på det, her hos folkehelsemyndighetene. Hva kan vi gjøre bedre, hva kan vi skru på? Det må vi gjøre, for det kommer hele tiden ny informasjon og nye utfordringer, svarte han.

Publisert: 04.05.20 kl. 20:25

