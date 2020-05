FÅTT STØTTE: Michael Flynn har fått massiv støtte av president Donald Trump. Foto: Carlos Barria / REUTERS

Saken mot Michael Flynn henlegges: – En uskyldig mann

USAs justisdepartement henlegger saken mot Donald Trumps tidligere nasjonale sikkerhetsrådgiver Michael Flynn.

Justisdepartementet vil henlegge saken etter «en vurdering og gjennomgang av alle fakta og omstendighetene i denne saken, inkludert ny og avgjørende informasjon».

– Mitt barnebarn Travis, og rettferdighet for alle, skriver Flynn på Twitter sammen med en video av barnebarnet.

– Noen ganger må mennesker erklære seg skyldig i noe som ikke viser seg å være kriminelt, sier justisminister William Barr i et CBS-intervju.

Like før nyheten kom trakk aktor i saken Brandon van Grack seg fra sin stilling, skriver Washington Post.

President Donald Trump, som flere ganger har forsvart Flynn, er fornøyd med avgjørelsen.

– Han er en uskyldig mann, sier Trump, samtidig som han kalte de som bidro til etterforskningen «menneskelig avskum».

President Donald Trump uttalte i mars at han «sterkt vurderte» å benåde Flynn.

– De plaget ham, de ødela ham, men han kommer til å komme tilbake, større og bedre, sa Trump i et intervju i slutten av april.

Det er nå opp til en føderal dommer i Washington å ta den endelige avgjørelsen om saken henlegges.

24 DAGER: Michael Flynn var Donald Trumps nasjonale sikkerhetsrådgiver i 24 dager før han fikk sparken. Foto: Jonathan Ernst / Reuters

I februar ble det kjent at justisminister William Barr åpnet for å etterprøve saken, og statsadvokat Jeff Jensen fikk oppgaven med å se på saken. Han konkluderte slik:

– Etter gjennomgangen av saken konkluderte jeg med at det rette og mest rettferdige å gjøre var å henlegge saken. Jeg har informert justisminister Barr om dette, rådet ham om min konklusjon og han er enig, uttalte Jensen ifølge Washington Post.

Erklærte seg skyldig

Flynn erklærte seg i 2017 skyldig i ha løyet til FBI om sin kontakt med Russlands ambassadør i ukene før Trumps innsettelse.

– Å erklære skyld var en måte å gjøre opp for seg på, til det beste for min familie og landet, uttalte Flynn den gang.

Etter kun 24 dager som presidentens nasjonale sikkerhetsrådgiver var han ferdig i jobben.

– Jeg måtte sparke Flynn fordi han løy til visepresidenten og til FBI. Han har erklært seg skyldig i disse tingene. Det er egentlig en skam, fordi hans handlinger var ikke ulovlige. Det var ikke noe å skjule, sa Trump den gang.

Flynn skal ha vært en av de første toppene fra Det hvite hus som inngikk en avtale i Mueller-etterforskningen, og samarbeidet lenge med spesialetterforsker Robert Mueller.

I januar i år trakk han imidlertid tilståelsen. Én uke etter at påtalemyndigheten anbefalte en fengselsstraff på opp til seks måneder.

Det var Flynn-saken, inkludert Trumps oppfordring til daværende FBI-direktør James Comey om å behandle Flynn pent, som førte til at spesialetterforsker Robert Mueller ble oppnevnt til å granske Russlands innblanding i valget og Trumps eventuelle medvirkning til det i 2016.

– Frikjenner ham ikke

Leder for etterretningskomiteen i Representantenes hus, demokraten Adam Schiff, er riktignok langt fra ferdig med saken.

– Flynn erklærte seg skyldig i å ha løyet til FBI om sine ulovlige russiske kontakter. Hans løgner blir ikke nå en sannhet. Denne henleggelsen frikjenner ham ikke, skriver Schiff på Twitter.

Videre går han til angrep på justisminister Barr, og antyder at han kan ha begått et lovbrudd.

Også tidligere FBI-topp er sterkt kritisk til avgjørelsen.

– Dette har ikke noe å gjøre med fakta eller loven, det er kun politikk for å gjøre presidenten fornøyd, sier han i en uttalelse ifølge Washington Post.

Gikk ut mot Trump

Den svært uvanlige avgjørelsen fra justisdepartementet om å henlegge saken, og skjer bare måneder etter at justisminister William Barr ville gripe inn og anbefalte lavere straff i saken mot Trump-venn Roger Stone, som også er en del av Russland-etterforskningen. Det endte med at hele aktoratet i saken trakk seg.

Barr gikk senere ut mot Trump etter at presidenten flere ganger hadde kritisert justisdepartementet, og sa blant annet at angrepene «gjør det umulig for ham å gjøre jobben sin».

– Det er på tide å stoppe tvitringen om justisdepartementets straffesaker, sa Barr.

Barr har vært en av presidentens mest lojale allierte. Han sier at presidenten aldri har bedt ham gripe inn i en straffesak.

I torsdagens intervju med CBS fikk han også spørsmål om han gjorde dette for Trump.

– Jeg gjorde dette for loven, svarte han.

