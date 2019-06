Oljetankeren Front Altair, som er eid av John Fredriksens rederi Frontline, i brann etter eksplosjoner utenfor kysten av Iran torsdag. Foto: ISNA / AP / NTB scanpix

Forsker: – Et skritt nærmere krig mellom Iran og USA

Den spente situasjonen etter angrepene mot tankskip i Omanbukta har brakt USA og Iran nærmere krig, mener den svenske forskeren Jan Hallenberg.

NTB-TT

Etter eksplosjonene som torsdag rammet to tankskip utenfor kysten av Iran, har USA hevdet at iranske myndigheter sto bak angrepene. Iran har avvist anklagene.

Forholdet mellom landene var fra før svært spent, og Hallenberg mener krigsfaren har økt. Samtidig gjør han det klart at det er vanskelig å vite hva som skal til for at USA skal gjøre alvor av sine trusler om et militært angrep.

– Jeg tror ikke vi er der ennå, men vi er kommet ett skritt nærmere. Skjer det noe de kommende dagene der amerikanske interesser er direkte innblandet, og USA skylder på Iran, kan det godt bli et militært angrep.

Hallenberg tror ikke det er usannsynlig at Iran sto bak angrepene, slik USAs utenriksminister Mike Pompeo har hevdet. Men han vil ikke utelukke andre muligheter.

– Problemet er jo at USA vil at det skal være Iran. Det finnes et politisk element her som gjør meg tvilende til Pomeos vurdering, sier Hallenberg, som er forskningsleder ved Utrikespolitiska institutet i Stockholm.

Ifølge Hallenberg er det tenkelig at en av Irans fiender kan ha stått bak angrepene. Han viser til Saudi-Arabia og Israel, men understreker at det ikke finnes bevis som underbygger en slik teori.

Også den norske forskeren Kjetil Selvik har pekt på Iran og Saudi-Arabia som mulige mistenkte etter angrepene mot oljetankerne Kokuka Courageous og Frontline-eide Front Altair.

Publisert: 14.06.19 kl. 16:24