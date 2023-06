I GANG MED VALGKAMPEN: Donald Trump lar ikke rettsprosessene mot ham stoppe ham. Søndag talte han under en middag arrangert av det republikanske partiet i Novi i Michigan.

Publiserte Trump-opptak

CNN har publisert et to minutters lydopptak hvor Donald Trump angivelig snakker om et Pentagon-dokument.

Opptaket er fra 2021 og skal vise at Trump snakker om at han tok vare på et hemmeligstemplet dokument fra Pentagon om et mulig angrep på Iran.

Dette er et av bevisene fra spesialetterforsker Jack Smith i den såkalte «dokumentsaken».

Bakgrunn: Donald Trump tiltalt på 37 punkter i dokumentsaken

I opptaket hører man Trump snakke om USAs forsvarssjef Mark Milley.

– Han sa at jeg ville angripe Iran. Er ikke det utrolig? Se, jeg har en stor bunke papirer her, sier den tidligere presidenten mens det kan høres blafring med papirer.

– Men det er strengt konfidensielt og hemmelig da, sier Trump mens to personer ler.

– Som president kunne jeg ha nedgradert nedgradertTa bort hemmelighetsstempelet. . Det kan jeg ikke nå, men det er fortsatt hemmelig, sier han.

Personene som skal ha vært til stede i rommet mens Trump snakker var personer som jobbet med en biografi om Mark Meadows, Trumps tidligere stabssjef, og to av Trumps egne medarbeidere.

– Dette er papirene, sier Trump.

Opptaket ble først offentliggjort i CNN-programmet Anderson Cooper 360.

Donald Trump nektet så sent som i et intervju med Fox News i forrige uke om at han ikke hadde noen dokumenter.

– Det var ikke noe dokument per se. Det var ingenting som skulle nedgraderes Det var avissaker, magasinsaker og artikler.

CNN har vært svært aktive i rapporteringen om Trump og feil han har begått. I fjor høst ble det kjent at Trump saksøker kanalen for 475 millioner dollar for æreskrenkelser.

Kopier lenke

Kopier lenke

Del på Facebook

Del på Facebook

Del med e-post

Del med e-post