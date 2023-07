Demonstranter angrep huset til ordfører i Paris-forstad

Franske demonstranter har kjørt en bil inn i huset til en ordfører i en by sør for Paris søndag. Ifølge ordføreren er både kona og et av barna hans skadet.

Ordfører Vincent Jeanbrun skriver på Twitter søndag morgen at demonstranter kjørte bilen inn i huset hans før de startet en brann.

– Denne natten nådde opptøyene en topp da hjemmet mitt ble angrepet og familien min ble offeret for et attentatforsøk, skriver Jeanbrun på Twitter.

– Min kone og et av barna mine ble skadet, skriver han videre.

Saken oppdateres.

