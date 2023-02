1 / 3 DRAMATISK: Røyken stiger fra togene samtidig som brannvesenet og redningsarbeidere arbeider på stedet etter en kollisjon nærme Larissa i Hellas. forrige neste fullskjerm DRAMATISK: Røyken stiger fra togene samtidig som brannvesenet og redningsarbeidere arbeider på stedet etter en kollisjon nærme Larissa i Hellas.

Flere skadet i togkollisjon i Hellas

Minst tre vogner tok fyr da to tog kolliderte i det sentrale Hellas sent tirsdag kveld. Flere er skadet, ifølge greske medier.

Redningsmannskaper jobber med å evakuere passasjerer fra togene, ifølge brannvesenet.

Den greske allmennkringkasteren ERT melder at flere titalls personer er skadet etter at et passasjertog kolliderte med et lastetog. Brannvesenet har ikke kunnet bekrefte verken antall skadede eller årsaken til ulykken.

Kollisjonen skjedde utenfor byen Larissa, omtrent 380 kilometer nord for Aten. To sykehus i Larissa er satt i kriseberedskap, og hæren har blitt kalt inn for å hjelpe med redningsarbeidet.

Kringkasteren SKAI har videoer av avsporede vogner med tykke røykskyer som stiger opp fra toget. Ifølge brannvesenet jobber 17 brannbiler med å slukke flammene.