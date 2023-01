1 / 2 10. JANUAR: Soledar, en liten by med drøyt 10.000 innbyggere før krigen, er nærmest jevnet med jorden, viser dette bildet fra Maxar-satellitten. 8. AUGUST: Slik så Soledar ut før den russiske krigsmaskinen begynte å angripe. Bildet er altså fra august 2022. Soledar er en gruveby med stor saltproduksjon. forrige neste fullskjerm 10. JANUAR: Soledar, en liten by med drøyt 10.000 innbyggere før krigen, er nærmest jevnet med jorden, viser dette bildet fra Maxar-satellitten.

Byen som ble borte: − Putin bryr seg ikke

Russiske styrker har lagt en hel liten by i grus. Disse satellittbildene fra Maxar viser hvordan det ser ut i dag - og hvordan Soledar så ut før krigens herjinger.

Bildene er tatt henholdsvis 10. januar 2023 og 1. august 2022.

Maxar skriver selv at bildene viser hvordan folks hjem, skoler og andre type bygninger har blitt ødelagt. Hele kvartaler er jevnet med jorden. Det kan se ut som om samtlige bygninger i Soledar er truffet.

Tilsvarende bilder er publisert fra Bakhmutske, som ligger mellom Soledar og den større byen Bakhmut.

– Vladimir Putin bryr seg ikke om hvor store ødeleggelser det blir. Han bryr seg heller ikke om hvor mange menneskeliv som går tapt. Eller for den saks skyld terrorbombingen mot sivil infrastruktur, som er krigsforbrytelser, sier den svenske Russland-eksperten og forfatteren Stig Fredrikson til VG.

Christopher Miller, Ukraina-korrespondent for Financial Times, skriver på Twitter:

Fredrikson tolker det som nå skjer i Soledar - en gruveby med drøyt 10.000 innbyggere før krigen - først og fremst som en maktkamp i Russland - mellom den ordinære hæren på den ene siden og den private militære gruppen Wagner og deres leder Jevgenij Prigozjin på den andre siden.

Wagner-gruppen ble grunnlagt av Prigozjin, ofte kalt «Putins kokk», består av leiesoldater og har gjennom årene kjempet i Syria og flere land i Afrika. Nå er de i Ukraina.

– Prigozjin forsøker å vise at han kan oppnå suksess. Han fremhever hele tiden sine egne leiesoldater i motsetning til de regulære styrkene og deres soldater, sier Stig Fredrikson.

– Putin må vel snart sette ned foten for Prigozjin, som får stadig større oppmerksomhet.

– Men har Soledar stor betydning for krigen?

– Tilsynelatende ikke, men hvis Russland klarer å ta Soledar, vil de trolig fortsette mot Bakhmut.

Ifølge en ukrainsk militær leder, Pavlo Kyrylenko, er det nå bare 559 mennesker igjen i Soledar - av de mer enn 10.000 som bodde der før krigen. Av disse 559 er 15 barn.

En talsmann for de ukrainske troppene i øst, Sergei Tsjerevatyj, sier det fortsatt er harde kamper i Soledar, melder RBK-Ukraina.

– Fienden lider store tap. Det er Wagner-soldatene som kjemper der. Våre soldater er heroiske, viser mot og profesjonalitet, hevder Tsjerevatyj.

HARDE KAMPER: Bildet viser en ukrainsk soldat som vender seg bort idet BM-21-raketten blir fyrt av. Dette systemet ble utviklet i sovjettiden og har en rekkevidde på cirka 20 kilometer.

– Nå vurderes situasjonen nøye for å ta en beslutning om hvordan vi kan styrke forsvaret vårt, ikke miste for mange mann og samtidig slå fienden. Jeg tror våre ledere vil ta en avgjørelse i løpet av få dager, sier talsmannen.

På samme måte som vestlige eksperter, mener også den ukrainske talsmannen at den russiske offensiven nå skyldes at «de må vise til en viss suksess» etter gjentatte tap det siste halvåret. Han mener at Russlands mål er å okkupere de to regionene Luhansk og Donetsk fullstendig.

I en melding fra det ukrainske forsvarsdepartementet torsdag morgen heter det at «mer enn hundre russere er sendt til helvete i Soledar-området», altså at de har drept mer enn hundre russiske soldater.

BRANN: Bildet viser en bygning i brann i Soledar. Bildet er tatt den 3. januar 2023.

Det russiske regjeringsorganet Rossiskaja Gazeta hevder, med krigskorrespondenter som kilder, at Soledar nå er fullstendig kontrollert av russiske styrker.

Avisen bekrefter at målet er å kunne fortsette videre mot Bakhmut, som russerne kaller Artjomovsk.

Den ukrainske presidenten Volodymyr Zelenskyj har avvist at Soledar har falt, men har innrømmet at det er en voldsom russisk offensiv.

KRATERE: Bildet fra Maxar-satellitten, tatt den 7. januar 2023, viser endeløst med kratere på jorder og veier øst for Bakhmut.

Hvor mange soldater Wagner-gruppen har satt inn i denne russiske offensiven, er uklart. I ukrainske medier blir det spekulert i helt opp til 40.000, mens Peter Viggo Jakobsen ved Institutt for Strategi og krigsstudier ved det danske Forsvarsakademiet antydet 25.000 for VG tidligere denne uken. Både Luhansk og Donetsk har vært under delvis russisk kontroll helt siden 2014, og i september 2022 proklamerte Vladimir Putin at de to områdene var blitt en del av Russland.

Den ukrainske viseforsvarsministeren Maria Maljar er torsdag avbildet ute i felten nær fronten. Hun sier ifølge Ukraina online på Telegram at russerne nå øker antall soldater i Ukraina kraftig. Maljar hevder at de øker fra 250 til 280 avdelinger. Dette er ikke bekreftet på russisk side.

PS: Ifølge Wagner-gruppens leder Jevgenij Prigozjin har de funnet liket av én av de to savnede britene i Ukraina. De to har frivillig hjulpet til med sivil evakuering og humanitært arbeid. De var på vei til Soledar da det ble mistet kontakt med dem sist fredag.