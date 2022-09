MAKTDUO: Moderaternas leder Ulf Kristersson ligger an til å bli Sveriges nye statsminister, mens Kristdemokraternas leder Ebba Busch (som for øvrig er halvt norsk) nevnes som aktuell for flere ministerposter.

Dette kan bli Sveriges nye regjering

Selv om det endelige valgresultatet lar vente på seg, er regjeringsforhandlingene i full gang i Sverige. Dette er det vi vet.

Publisert: For mindre enn 20 minutter siden

Da partileder Ulf Kristersson inntok scenen klokken 00.52 natt til mandag på høyrepartiet Moderaternas valgvake, visste han allerede at han skulle gå i gang med å bygge Sveriges nye regjering.

– Jeg vil samle, ikke splitte Sverige. Finne det som forener, ikke skiller. I morgen håper jeg denne jobben kan påbegynnes, sa en selvsikker Kristersson til en sal i full jubel.

Valgnatten hadde vært en skikkelig thriller, og inntil klokken 22.47 samme kveld lå det an til rødgrønn seier.

VALGNATTEN: Kristerssons regjeringssonderinger var per definisjon allerede i gang da han inntok scenen natt til mandag.

– Jeg vil skape en ny, stabil og handlingskraftig regjering for hele Sverige og alle våre medborgere, fortsatte Moderaternas leder.

Allerede den natten ble det avtalt at Kristersson og Sverigedemokraternas leder Jimmie Åkesson skulle møtes til lunsj dagen derpå, ifølge Aftonbladet.

Resultatet ventet onsdag

To streker under valgresultatet får vi først onsdag kveld. Da er utenlandsstemmer og sent innkomne forhåndsstemmer forventet talt opp. Det regnes som lite sannsynlig at disse stemmene vil ta fra borgerlige blokk overtaket.

Sånn det ser ut nå får de fire partiene på høyresiden 175 mandater, mot 174 for de fire partiene på venstresiden. Knappe 0,7 prosentpoeng skiller de to blokkene i det historisk jevne valget.

Slik ser blokkfordelingen ut akkurat nå:

Moderaterna + Kristdemokraterna

Regjeringsforhandlingene er i full gang inne på Moderaternas partikontorer i Gamla stan i Stockholm, og i svensk presse spekuleres det i hvordan den blå regjeringen skal se ut.

Moderaterna skal ha bestemt seg for at de vil danne regjering med bare Kristdemokraterna, ifølge Dagens Nyheter. De to partiene skal allerede ha skissert hvordan de vil fordele departementene mellom seg, melder Aftonbladet.

Moderaternas pressesjef Niklas Gillström har avvist dette, og da VG spør om status på forhandlingene får vi til svar at «vi har ingenting å fortelle akkurat nå».

1 / 2 NÆRE: Ebba Busch og Ulf Kristersson har samarbeidet mye både før, under og etter valgkampen. Her besøker de friluftsforbundet i Sundsvall i august. MED SVERIGE FOR SINE FØTTER: Ebba Busch og Ulf Kristersson kikker ut over Sundsvall i august. forrige neste fullskjerm NÆRE: Ebba Busch og Ulf Kristersson har samarbeidet mye både før, under og etter valgkampen. Her besøker de friluftsforbundet i Sundsvall i august.

Blir det bare de to partiene, får Sverige en historisk svak regjering, med bare 86 av Riksdagens 349 mandater i ryggen – slik resultatene ser ut nå.

Døren til samarbeidspartiet Liberalerna (Venstres søsterparti) skal imidlertid ikke være helt stengt. Utfordringen er at Sverigedemokraterna er lite interessert i å støtte en regjering med Liberalerna (og motsatt).

Det omstridte partiet til Jimmie Åkesson gjorde et brakvalg søndag og endte med å bli landets nest største parti, med en oppslutning på over 20 prosent. Dette er altså et parti Moderaterna og Kristdemokraterna er nødt til å lytte til. Spørsmålet er bare i hvor stor grad.

Slik fordeler stemmene seg akkurat nå:

Avviser krangel i Sverigedemokraterna

Ifølge Aftonbladet skal det også være stridigheter innad i Sverigedemokraterna om hva som vil smake best – regjeringsmakt eller å være et mektig samarbeidsparti. Partiets nestleder Henrik Vinge skal ha vært åpen for å droppe regjeringskravet, noe partisekretær Richard Jomshof skal ha vært kritisk til, ifølge avisens kilder.

INN I DET BLÅ: Foreløpig er det i det blå om Jimmie Åkesson og Sverigedemokraterna skal stige inn i eller stå ved siden av en blå regjering.

Dette avviser begge partitoppene i en uttalelse til VG:

– Den her saken er oppdiktet fra start til slutt, og reflekterer hverken individets standpunkt eller hvordan diskusjonene føres i Sverigedemokraterna, sier Vinge.

Også Jomshof avviser at det er en krangel:

– Vi er enige om at det viktigste er å få til en politisk endring som er bra for Sverige. Det er imidlertid opp til de som styrer forhandlingene å få gjennom så mye som mulig av politikken, sier partisekretæren til VG.

AVVISER URO: Partiledelsen i Sverigedemokraterna står samlet, får VG opplyst. Fra venstre Mattias Karlsson, Jessica Stegrud, Henrik Vinge, Jimmie Åkesson, Julia Kronlid og Richard Jomshof under valgvaken.

– Jeg går inn for å vinne

Det meste er fortsatt usikkert og ubekreftet om Sveriges fremtidige regjering, men en ting fremstår klokkeklart:

Ulf Kristersson blir statsminister hvis det blir maktskifte i Sverige.

58-åringen fra Lund helt sør i Sverige har ledet Moderaterna (Høyres søsterparti) siden 2017. Han er utdannet siviløkonom, og har jobbet med kommunikasjon og markedsføring i flere år, ved siden av å stille i Riksdagen. Privat er han gift og har tre døtre som er adoptert fra Kina. Han er gammel turner, og beskrev seg selv slik i sommerprogrammet til svenske P3:

– Jeg er en idrettsmann. Jeg går inn for å vinne.

Kristersson poserer ofte på bilder sammen med sin høyt skattede jakthund Winston, en welsh springer spaniel:

1 / 3 SIR WINSTON: Ulf Kristersson med jakthunden Winston. ULF OG WINSTON: Moderaterna hadde trykket opp t-skjorter med bilde av Ulf Kristersson og hans jakthund Winston under valgvaken. MERCH: Markedsavdelingen til Moderaterna hadde lagt sin kjærlighet på Winston. forrige neste fullskjerm SIR WINSTON: Ulf Kristersson med jakthunden Winston.

Disse kan bli ministre

Dette er navnene som nevnes som aktuelle ministre i svenske medier:

Moderaternas partisekretær Gunnar Strömmer vil kunne bekle stillingen som justisminister . Strömmer er utdannet jurist.

Moderaternas justispolitisk talsperson Johan Forssell nevnes som mulig innenriksminister , dersom den nye regjeringen velger å gjeninnføre denne ministerposten.

Moderaternas finanspolitiske talsperson Elisabeth Svantesson nevnes som høyaktuell for å bli finansminister – med mindre Sverigedemokraterna kommer inn i regjering og krever denne ministerposten.

NY MINISTER: Moderaternas partisekretær Gunnar Strømmer nevnes som mulig justisminister. Her under valgvaken søndag kveld.

utenriksminister virker mer uklart, ifølge Hvem som skal blivirker mer uklart, ifølge Aftonbladet , men tre navn fra Moderaterna dukker opp blant deres kilder: Tidligere utenriksminister Carl Bildt, utenrikspolitisk talsperson Hans Wallmark og tidligere ambassadør Diana Janse, som nå har Nato-ansvar innad i partiet.

Kristdemokraterna vil trolig få sosialministeren , og her nevnes både partileder Ebba Busch og Acko Ankarberg Johansson, leder av Riksdagens sosialutvalg, som aktuelle.

Forsvarsministeren vil trolig også være noe Kristdemokraterna krever å få. Her nevnes forsvarspolitisk talsperson Mikael Oscarsson eller partileder Busch.

