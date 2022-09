VALGVINNER: Partileder Jimmie Åkesson er storfornøyd med valgdagsmålingene.

Nå er Sverigedemokraterna nest størst – sterke reaksjoner

STOCKHOLM/OSLO (VG) Aps partisekretær, Kjersti Stenseng, er sterkt bekymret fordi Sverigedemokraterna ligger an til å bli nest største parti i det svenske valget. – Tydelig rasistisk, sier Stenseng til VG.

Sverigedemokraterna ble tidligere skydd som pesten i svensk politikk, men ligger nå an til å gjøre et brakvalg ifølge TV4 og SVTs valgdagsmålinger.

Begge viser at Jimmie Åkessons parti ligger an til å bli nest størst.

TV4s valgdagsmåling gir Sverigedemokraterna 21,3 prosent, mens SVT gir dem 20,5 prosent.

Rødgrønn side får et knapt flertall i begge valgdagsmålingene.

Arbeiderpartiets partisekretær, Kjersti Stenseng, er på Socialdemokraternas valgvake i Stockholm.

Hun er bekymret over at Sverigedemokraterna ligger an til å bli nest største parti.

– Det er veldig bekymringsfullt at Sverigedemokraterna kan bli det nest største partiet. Kristdemokraterna og Moderaterna her i Sverige har beveget seg langt ut til høyre og vært med på å legitimere Sverigedemokraterna, sier Stenseng til VG.

– Det er urovekkende at et parti som er så tydelig rasistisk som Sverigedemokraterna ser ut til å bli det nest størst partiet, sier hun.

PARTISEKRETÆR: Kjersti Stenseng i Arbeiderpartiet.

– La oss slutte

Märta Stenevi, leder for Miljöpartiet, omtalte torsdag den borgerlige blokken for «blåbrune» – med henvisning til Sverigedemokraternas nazistiske røtter.

Sverigedemokraternas leder, Jimmie Åkesson, var ikke fornøyd med denne merkelappen.

– La oss slutte å kalle hverandre nazister, sa Åkesson, og rakte hånden frem til et forsonende håndtrykk.

Åkesson har en rekke ganger avvist at partiet er rasistisk og skryter av valgkampen.

– Vi har møtt tusenvis av mennesker og du kan nå kjenne atmosfæren i luften. Det er utrolig mange mennesker der ute som ønsker forandring. Vi, Sverigedemokraterna, er den endringen, sier partilederen.

UNG PARTILEDER: Jimmie Åkesson som ung partileder.

– Sist ute

VG møtte partileder Jimmie Åkesson på den aller siste valgkampdagen, lørdag kveld.

– Sverige trenger oss mer enn noen gang. Ved dette valget har det svenske folket muligheten til å gjøre Sverige stort igjen, sier Åkesson til VG i en uttalelse etter torgmøtet lørdag kveld – men en tydelig henvisning til Donald Trumps «Make America Great Again».

Pontus Mattsson, journalist i Sveriges Radio, har skrevet to bøker om Jimmie Åkesson og Sverigedemokraterna.

Sverigedemokraterna blir ofte sammenlignet med Dansk Folkeparti, og i Norge trekkes parallellen til Fremskrittspartiet. Mattsson sier at det svenske partiet ligner mye på det danske, og at Dansk Folkeparti har vært Åkessons idol.

SISTE VALGMØTE: Partileder Jimmie Åkesson drev valgkamp til det aller siste. VG møtte ham dagen før valget.

Men at Frp ikke har villet ha så mye med Sverigedemokraterna å gjøre, og at de ikke har vært velkomne på Frps valgvaker.

Frp og Sverigedemokraterna kan kanskje minne i innvandringspolitikken, mener Mattsson, men den store forskjellen er at Frp er betydelig mer liberale enn Sverigedemokratene, og mer til høyre i eksempelvis skattespørsmål.

– Hvordan vil Sverigedemokraternas fremgang påvirke Norden?

– Jeg tror ikke det vil påvirke andre land så mye. De høyrekonservative partiene har allerede sittet i regjering eller vært støtteparti i Finland, Danmark og Norge. Sverige er sist ute.

«Det magiske kvarteret»

Valglokalene i Sverige stengte klokken 20, men på grunn av stor kø kan det være resultatet bli forsinket.

Vanligvis kommer de første ferdigstelte valgdistriktene klokken 20.30.

Det som kalles det «magiske kvarteret» er tradisjonelt mellom 21.15 og 21.30.

På det tidspunktet har såpass mange valgdistrikter offentliggjort sine resultater at man vanligvis vet hvordan det ender.

På grunn av køproblemene kan dette skje noe senere.