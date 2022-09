TILFLUKTSROM: I den utbombede hagen der Nina Goncher og sønnen Mykola bor, er en kjellerbod brukt til tilfluktsrom.

Skrekkhistorier fra frigjorte landsbyer

De krabber ut fra kjellere og tilfluktsrom for å få hjelp av innrykkende ukrainske soldater. Innbyggerne i de frigjorte områdene forteller om tortur og drap under den russiske okkupasjonen.

Publisert: For mindre enn 20 minutter siden

– Hjelp oss, trygler 92 år gamle Nina Goncher, i den nylig frigjorte landsbyen Bohorodychne i Donetsk fylke.

De russiske soldatene er drevet på flukt, men den gamle kvinnen er traumatisert og vil helst ikke forlate kjelleren som hennes 58 år gamle sønn Mykola har innredet som et tilfluktsrom, beskriver nyhetsbyrået AFP.

Veggene utenfor kjellertrappen er ødelagt av eksplosiver. Fortsatt høres det artilleriild i det fjerne, beskriver reporterne.

NEKTER Å DRA: Mykola står foran et hus i ruiner.

Landsbyen ligger nær Slovjansk i Donetsk, ett av de to fylkene der russiskstyrte separatister har hatt kontroll over deler av området siden 2014.

Bohorodychne, som betyr «der gud ble født», ser gudsforlatt ut på bildene fra AFP.

Her har ukrainske og russiske soldater utkjempet harde slag, og begge sider har forlatt og gjeninntatt området ved flere anledninger.

TRAUMATISERT: Den 92 år gamle kvinnen føler seg fortsatt ikke trygg utenfor tilfluktsrommet.

Nektet å dra

– Fulle russiske soldater drepte broren min, forklarer Mykola til AFP, mens hans gamle mor gråter over den drepte sønnen.

Flere i landsbyen lot seg evakuere til Russland av okkupantene. Deler av befolkningen i Donetsk støtter utbryterne.

Men Mykola og moren nektet å dra.

– Hvem ville ha ventet på oss om vi lot dem ta oss med dit, spurte jeg meg selv. Så sa jeg nei, beskriver han.

Også ukrainske soldater ba dem evakuere, men Mykola mener moren er for svak til å flytte på seg.

– Det som skjer, får skje, sier 58-åringen.

Også i Kherson-regionen fortelles det om skrekkhistorier:

Et halvt år med frykt

De siste ukene er russiske styrker drevet på flukt i Kharkiv i nord, og utarmet over lang tid i Kherson i sør. Også i russernes viktigste krigsbytte, Luhansk og Donetsk, er ukrainske styrker nå på offensiven.

I Kharkiv, der Ukraina har gjenerobret nesten hele fylket, kommer det grusomme historier fra beboere i frigjorte områder.

I byen Balaklija forteller Mariya Tymofiyeva til nyhetsbyrået Reuters at innbyggerne har levd i frykt for de russiske okkupantene i et halvt år.

– Da jeg så at de var ukrainske flagg på de innrykkende stridsvognene, merket jeg at det strammet seg i brystet, og jeg begynte å gråte, forteller hun.

1 / 2 KHARKIV FYLKE: Ødelagte bygninger langs en vei nær Izium by som nylig ble tatt tilbake av ukrainske styrker. forrige neste fullskjerm KHARKIV FYLKE: Ødelagte bygninger langs en vei nær Izium by som nylig ble tatt tilbake av ukrainske styrker.

Den regionale påtalemyndigheten i Kharkiv skriver på sin Telegram-konto 14. september at politiet har funnet mennesker som er blitt drept av russiske soldater i Balaklija.

Innbyggerne i byen beskriver hvor russiske soldater beordret byens menn til å kle seg nakne. De lette etter tatoveringer med nazisymboler, som russerne feilaktig er overbevist om at mange Ukraina har.

Det kommer også en rekke fortellinger om brutale overgrep mot sivilbefolkningen i frigjorte områder, ikke ulikt det som sjokkerte verden da Butsja, en av Kyivs forsteder, ble frigjort.

Leste du: VG reiste inn. Rapport fra dødens by.

1 / 2 RUINER: Et russisk militært kjøretøy ligger igjen etter at russiske styrker forlot Izyium-distriktet i Kharkiv fylke. forrige neste fullskjerm RUINER: Et russisk militært kjøretøy ligger igjen etter at russiske styrker forlot Izyium-distriktet i Kharkiv fylke.

Påtalemyndigheten: Spor av tortur

Serhii Bolvinov, sjef for etterforskningsteamet i Kharkiv-regionens politi, sier til Sky News at det ifølge politiets informasjon har skjedd krigsforbrytelser «i nesten hver eneste landsby».

Den regionale påtalemyndigheten i Kharkiv skriver på nettsiden sin at politiet 11. september fant fire døde mennesker i landbyen Zaliznyche, som ligger cirka seks mil sørøst for Kharkiv.

«Alle hadde spor av tortur», skriver påtalemyndigheten.

Ifølge i den innledende fasen av etterforskningen, ble ofrene drept av russiske soldater under okkupasjonen av landsbyen. Likene er nå sendt til rettsmedisinske undersøkelser.

ETTERFORSKER: Politi og påtalemyndighet etterforsker angivelige drap på sivile i Kharkiv fylke. Bildet skal være fra Zaliznyche.

På sin Telegram-konto opplyser påtalemyndigheten at de også har funnet døde Hrakove, en nabolandsby til Zaliznyche.

Politiet i Kharkiv skriver på sin Facebook-side at alle de fire døde i Zaliznyche ifølge lokalbefolkningen ble skutt av russiske soldater. To av dem ble drept i et bolighus så tidlig som 27. februar, ifølge politiet.

Et av likene skal ha blitt funnet etterlatt på et industriområde.

Ifølge Sky New antas han å ha vært en sikkerhetsvakt. Han ble drept i løpet av krigens første dager, 26. eller 27. februar, skriver nyhetskanalen, som var i Zaliznyche sammen med politi og påtalemyndighet

Bildet skal være fra politiets undersøkelser i landsbyen Zaliznyche og vise hvordan en død mann bæres ned etter å ha ligget ute siden februar.

Maria (63): Begravde naboen sin

Sky News beskriver hvordan etterforskerne varsomt beveget seg gjennom uklipt gress, for ikke å tråkke på eventuelle russiske miner. Videre gikk de inn i en hage, hvor de møtte en kvinne som gestikulerte mot noen jordhauger.

Kvinnen er Maria Grygorova (63). Hun bor i huset i hagen hvor etterforskerne gravde opp jordhaugene og fant to døde menn.

Hun forteller at en av dem var naboen hennes, Konstantin.

JAKTER SPOR: Etterforskerne må bevege seg forsiktig for ikke å tråkke på russiske miner, skriver nyhetskanalen Sky News.

Det var han og kameraten som ble drept 27. februar, helt i starten av invasjonen. Hun begravde dem selv, etter råd fra politiet, forklarer Maria Grygorova til både Sky News og CNN, som også var på stedet.

– Jeg oppdaget at døren hadde stått åpen i flere dager, og da jeg sjekket om de var i live eller skadet, så jeg at de var kalde, sier hun til CNN.

Videre forteller hun at hun la merke til at naboen Konstantin hadde to hull i pannen. Hun vet ikke hvorfor de to ble drept.

Maria Grygorova viste Sky News rundt i huset sitt. Vinduene var knust og tildekket, en eksplosjon hadde revet hull i ytterdøren. Det har ikke vært strøm i landsbyen siden april, så hun lever i mørket, forteller hun.

Nå bekymrer hun seg for vinteren – og for at russerne skal komme tilbake.

1 / 3 forrige neste fullskjerm

PS: Ukrainas president Volodymyr Zelenskyj har onsdag besøkt den nylig gjenerobrede byen Izium øst i Ukraina.

– Synet er veldig sjokkerende, men ikke sjokkerende for meg, for vi så de samme bildene fra Butsja, fra de første befridde områdene ... så de samme bygningene, og drepte mennesker, sa Zelenskyj.