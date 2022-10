Over 80.000 har tatt til gatene mot det iranske regimet: − Det er utrolig

Iranere fra hele Europa har samlet seg i Berlin i protest mot regimet i Iran og til støtte for en død 22-åring.

– Det er veldig mange mennesker her. De synger og roper slagord mot regimet i Iran og til støtte for iranske kvinner. De roper «Kvinne, liv, frihet» og «ned med det iranske regimet».

Det forteller norskiraneren Mariam (42), som sammen med rundt 50 andre norskiranere har kjørt buss fra Oslo til Berlin for å delta i protestene.

REISTE FRA OSLO: Mariam er født i Iran og bodde lenge i Teheran, men har de siste ti årene bodd i Norge. Lørdag deltok hun i demonstrasjonen i Berlin.

Her møtte de lørdag ettermiddag flere titalls andre norskiranere som har ankommet med bil, tog og fly – og titusener av andre europeere med bakgrunn fra Iran, og andre som støtter saken.

– Stemningen er utrolig god. Politiet har meldt at vi er 150.000 deltagere. Det er utrolig at vi klarte det, sier Mariam til VG.

Den tyske avisen Zeit operer med et noe lavere anslag, der politiet skal ha sagt at over 80.000 mennesker har møtt opp.

Mariam ønsker ikke å stå frem med etternavn i frykt for represalier av iranere i Norge og i fødelandet.

Ble stoppet i bil

Massedemonstrasjonen er en reaksjon på noe som skjedde i Iran 18. september.

Mahsa Amini (22) hadde reist fra de kurdiske områdene i Iran sammen med familien sin for å besøke noen slektninger i hovedstaden Teheran.

Her ble bilen deres stoppet av det såkalte moralpolitiet, som har som jobb å påse at folk går «anstendig kledd», og å «beskytte» dem mot vestlig påvirkning.

Det frivillige moralpolitiet har patruljert gatene siden den iranske revolusjonen i 1979, da Iran ble forvandlet fra et sekulært og vestligvendt land til et strengt konservativt og religiøst regime.

Like lenge har det vært påbudt for kvinner med hijab og plagg som dekker kroppen. Og det var dette påbudet som skulle koste 22 år gamle Mahsa Amini livet.

Dødsfallet som ryster verden

Hun skal ha blitt pågrepet i brorens bil den dagen i september for å få opplæring om hijabbruk på politistasjonen. Hun skal ha hatt «feil» bruk av hijaben, ifølge moralpolitiet som pågrep henne.

Etter dette så ikke familien henne i våken tilstand igjen, skriver CNN.

Ifølge BBC skal øyenvitner ha sett at hun ble slått inne i politibilen.

Amini ble fraktet til sykehuset to timer etter arrestasjonen.

Der ble hun liggende i koma frem til hun døde tre dager etterpå.

DØDE: 22 år gamle Mahsa Amini fra Saqqez i Kurdistan-provinsen skal ha blitt pågrepet i forbindelse med et familiebesøk i Teheran.

Dødsfallet har utløst enorme protester i Iran, og støttedemonstrasjoner rundt om i verden.

Lørdag var den største demonstrasjonen mot det iranske regimet i kjølvannet av Mahsa Aminis død.

TITUSENER: En av demonstrantene viser Peace-tegnet foran den fullsatte avenyen mot Brandenburger Tor, i parken Tiergarten i Berlin.

KURDISKE FLAGG: Det kurdiske flagget vaiet i Berlin lørdag – i protest mot det iranske regime. Kurderne er en etnisk minoritet i Iran, sågar som i Syria, Tyrkia og Irak.

Kurderne er en etnisk minoritet i Iran, sågar som i Syria, Tyrkia og Irak.