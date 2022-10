SAKTE FREMOVER: Ukrainske soldater i en skyttergrav i Kherson-regionen 12. oktober.

Ber sivile evakuere Kherson

Mens Ukraina vinner terreng, trapper Russland opp skytsen. Nå bes alle sivile i Kherson om å forlate byen umiddelbart.

Lørdag morgen kom det meldinger om at luftvernsirene har gått i store deler av Ukraina.

Det ukrainske nettstedet Euromaidan press hevder det har blitt avfyrt totalt 14 missiler, blant annet mot Lviv i vest og Odesa i sør.

Fem missiler ble også skutt ned på sin ferd mot hovedstaden Kyiv, skriver Alekseyj Arystovitch, rådgiver for den ukrainske presidenten, på Twitter.

Ukrainske myndigheter bekrefter angrepene, og beskriver det som et «massivt angrep». En oversikt viser at alarmene nå går over «hele landet», utenom den annekterte Krim-halvøya.

Venter på motoffensiv

Samtidig sier det russiske forsvarsdepartementet at de har stanset ukrainske styrkers forsøk på motoffensiver i Luhansk og Donetsk, samt i byen Kherson.

Lørdag ettermiddag ber de innsatte myndighetene i den russisk-okkuperte Kherson regionen alle sivile om å evakuere Kherson by, skriver det russiske nyhetsbyråret Interfax.

Kherson var den første store ukrainske byen som falt til russiske styrker etter invasjonen i februar. Russland har over tid forberedt seg på at Ukraina skal forsøke å gjenerobre den annekterte byen, og har selv evakuert egne myndighetspersoner tidligere denne uken.

Tirsdag ble det også kjent at sivilbefolkningen i fire byer i Kherson fylke ville bli flyttet vekk fra områder ved elven Dnipro.

På Telegram skriver de at innbyggerne bør forlate byen og krysse Dnipro-elven, på grunn av den «spente situasjonen ved fronten» og «trusselen om terrorangrep» fra ukrainske styrker.

25 000 sivile skal allerede ha forflyttet seg vekk i påvente av angrep, hevder Kirill Stremsousov, leder for den russisk-innsatte administrasjonen i Kherson.

– Folk flytter seg aktivt, fordi i dag er prioriteten livet. Vi tvinger ikke noen, og vi drar ikke med oss noen.

AFP skriver at det er gjort angrep fra ukrainsk side mot Russland lørdag ettermiddag. Minst to personer skal være drept nær grensen.

Store strømbrudd

Missilene har regnet ned flere steder i landet, deriblant Zaporizjzja og Kharkiv. I sistnevnte by har myndighetene omgjort busstopper til tilfluktssteder, skriver The Telegraph.

Fredag trappet russiske styrker også opp angrep mot elektriske kraftanlegg. Flere steder i landet meldes det om strømbrudd.

Den siste tiden har en tredjedel av Ukrainas kraftstasjoner blitt ødelagt.

Lørdag morgen har Russland også skutt missiler mot infrastruktur i Odesa-regionen, ifølge Odesas militæradministrasjon (OVA). Det har ført til at mange innbyggere per nå er strømløse.

Samtidig raser kraftige kamper flere steder, deriblant i byen Bakhmut i Donetsk-regionen.

Pablo Kryrylenko, guvernør i regionen, hevder lørdag morgen via meldingstjenesten Telegram at tre sivile har blitt drept i Bakhmut det siste døgnet.

Fredag sa Krylylenko at situasjonen i Donetsk er «ekstremt anspent», ettersom russiske styrker fortsetter kraftig skyts langs frontlinjen, skriver Kyiv Independent.

Ukraina vinner terreng

Men Ukraina hevder å gjenerobre stadig flere bebyggelser i Kherson-regionen, blant annet en by ved Dnipro-elven.

Det skaper frykt hos russerne, sier etterretningsekspert.

88 bebyggelser i Kherson-regionen er gjenerobret, hevder nestleder ved president Zelenskyjs kontor, Kyrylo Tymoshenko, på Telegram fredag.

Forrige uke var antallet 75, ifølge ukrainske myndigheter.

31. august bekreftet ukrainske myndigheter at de innledet en offensiv i den sørlige regionen Kherson, og sakte har styrkene beveget seg fremover.

Den ukrainske avisen Ukrinform skriver at det ifølge Tymoshenko blir gitt humanitær hjelp til innbyggerne i de gjenerobrede bebyggelsene i Beryslav-distriktet.

Dette distriktet ligger på vestsiden av elven Dnipro, slik Kherson by gjør.

Byen Beryslav, som er distriktets administrasjonssenter, ligger ikke langt fra Kakhovka-demningen, som Ukrainas president Zelenskyj mener at russiske styrker planlegger å sprenge.

Dette vil oversvømme tettsteder og byer, inkludert Kherson by, ifølge Zelenskyj.

Kjenner trusselen fra Ukraina

Ukrainas væpnede styrkers generalstab skriver fredag på Facebook at alle etatene til okkupasjonsmyndighetene i Beryslav by avsluttet sin virksomhet på onsdag.

At Ukraina nå oppgir å ha tatt tilbake bebyggelser i Beryslav-distriktet, like ved Kakhovka-demningens bro, er evnet til å skape frykt hos russerne.

Det forklarer Tom Røseth, hovedlærer i etterretning ved Forsvarets høyskole.

– Russerne kjenner trusselen fra den ukrainske siden. Dette kan være en mulighet for ukrainerne å krysse Dnipro-elven. Men det tror jeg ikke de gjør før de har samlet seg etter å ha erobret hele nordvestsiden av elven, sier Røseth.

Han påpeker at Russland kan ha satt ut eksplosiver på motsatt bredd.

– Eller så sprenger de en demning og skaper en naturkatastrofe og en menneskelig katastrofe. Jeg håper de militære lederne på russisk side besinner seg.

ETTERRETNINGSEKSPERT: Tom Røseth håper de militære lederne på russisk side besinner seg.

Hard retorikk som ikke står til troende

Kherson by «vil bli en festning som russiske styrker vil forsvare til siste slutt», sier nestleder for den russisk-innsatte administrasjonen, Kirill Stremousov, i en videobeskjed på sin Telegram-konto.

Det melder det statseide russiske nyhetsbyrået Ria Novosti fredag ettermiddag. Britiske etterretning meldte derimot torsdag at ting tyder på at russerne for alvor vurderer en massiv tilbaketrekning av sine styrker.

Etterretningsekspert Tom Røseth mener den harde retorikken ikke står til troende.

– At de som ikke har noe militært ansvar sier at styrkene skal stå løpet ut i Kherson by, gir lite troverdighet, sier han.

Denne uken trakk den russisk-innsatte ledelsen seg ut av byen Kherson – men de russiske soldatene er der fremdeles.

Stremousovv har også uttalt at «slaget om Kherson vil starte innen kort tid.»

SIVILE FLYTTES: Russland har igangsatt det de kaller en «organisert forflytning» av sivile fra Kherson. Her ankommer flere Krim fredag formiddag.

Kherson by er noenlunde intakt

– Skal Russland sitte igjen med en bystyrke som skal holde barrikadene lengst mulig for for å gjøre det vanskeligst og dyrest mulig for ukrainerne?, spør Røseth.

– Eller vil de snart forstå at de vil være avskåret gjennom presisjonsartilleri og at det er en tapt kamp?

Det vil være opp til Moskva, mener han.

– Putin har ønsket at de skal holde på byen. Politisk ønsker ikke Russland å tape dette, men det har lenge vært militærstrategisk smart å heller trekke seg ut.

Kherson er den eneste regionshovedstaden Russland har lyktes med å ta siden invasjonens start.

Byen er noenlunde intakt fordi den den ble erobret raskt uten kamphandlinger, forklarer Røseth. Han sier at målet til Ukraina er å få Russland til å trekke seg ut uten store kamper fordi de ikke ønsker en bykrig.

– Når Russland har oppfordret sivile til å evakuere, så har Ukrainas respondert at de selvsagt ikke vil bombe Kherson by slik.