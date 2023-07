Mamma Jingga (13) holder fram sin fem uker gamle sønn lørdag i Blackpool Zoo i England. Han utgjør et nytt håp for den kritisk utrydningstruede arten borneoorangutang.

Nyfødt orangutang kan være med på å redde sin egen art

Borneoorangutangen Jingga (13) sin nyfødte sønn i en britisk dyrehage kan være starten på en ny generasjon av den kritisk utrydningstruede arten.

Den foreløpig ikke-navngitte gutten ble født for fem uker siden i Blackpool Zoo , og en stolt mor viser ham for tida gladelig fram.

– Ankomsten til denne veldig spesielle babyen er fantastiske nyheter, ikke bare for oss her i dyrehagen, men for arten også, sier dyrehagesjef Darren Webster.

Lørdag kunne gjestene filme og ta bilder mens moren, med armene strekt ut og hodet bøyd, holdt ham opp mot vinduene som skiller dem fra publikum.

Redningsprogram

Jinggas sønn er født som en del av et europeisk redningsprogram for utdøende arter (EEP). Borneoorangutangene ble klassifisert som kritisk utrydningstruet i juli 2016 av Verdens naturvernunion (IUCN).

– Det betyr at avlsprogrammer som EEP helt avgjørende. Vi håper dette er starten på en ny generasjon av denne vakre orangutangarten her på Blackpool Zoo, sier Webster.

Orangutangbabyen blir værende sammen med moren til han er minst sju år gammel og har utviklet ferdighetene til å klare seg selv.

Første på over 20 år

Det er første gang på over 20 år at dyrehagen kan glede seg over en slik fødsel.

Mamma Jingga ble hentet i 2017 fra Barcelona til dyrehagen i feriebyen på kysten av Irskesjøen i nordvestlige England. Pappa Kawan (også 13 år) kom fra et nederlandsk zoo i fjor og ble håndplukket av ekspertene i EEP-programmet til å være med i en avlsgruppe.

Det finnes tre orangutangarter, og alle er utrydningstruet. De lever på øyene Sumatra og Borneo i Sørøst-Asia. Skogbranner og hogst av regnskogen for å bygge palmeoljeplantasjer er de største farene, ifølge Kristiansand Dyreparks infoside. I tillegg fanges unger og selges som kjæledyr.

I mars i år ankom for første gang to sumatraorangutanger til den norske dyreparken.

