LANGT HJEMMEFRA: Dag Rune Sunde fikk en ufrivillig forlenget ferie.

Sitter fast i hetebølgen: − Vi vil hjem

CATANIA, SICILIA (VG) Først satte flystreiken en stopper for parets hjemreise. Så begynte det å brenne på flyplassen.

Kortversjonen

I utgangspunktet skulle paret hjem allerede på lørdag, men da var det flystreik i Italia.

Sunde etterlyser bedre oppfølging fra SAS. Flyselskapet sier til VG at de gjør sitt beste for å hjelpe passasjerene.

Italia forbereder seg på rekordhøye temperaturer den kommende uken. Catania har utstedt rødt farevarsel på grunn av varmen. Vis mer

– Det er ikke noe stas. Vi vil hjem, sier Dag Rune Sunde.

VG møter nordmannen på et hotell like ved Catania flyplass på Sicilia mandag formiddag.

Sunde og kjæresten har feriert på den italienske øyen de siste tolv dagene. I utgangspunktet skulle det bare være ti.

– Vi skulle egentlig reise hjem på lørdag, men på grunn av streiken ble vi booket om til mandag, forklarer han.

Nå sitter de fast – nok en gang.

1 / 2 SITTER FAST: Det er satt ut vann til de ventende passasjerene på flyplassen. Mandag er det over 40 grader i Catania. GLOVARMT: Mange venter på nyheter om flyet sitt. De fleste har trukket mot skyggen. forrige neste fullskjerm SITTER FAST: Det er satt ut vann til de ventende passasjerene på flyplassen. Mandag er det over 40 grader i Catania.

Det var sent søndag kveld at det begynte å brenne på Catania flyplass, sørøst på Sicilia. All drift er kansellert frem til onsdag klokken 14, opplyser flyplassen.

VG har vært på flyplassen mandag formiddag. Utenfra er det ikke synlige tegn til brannskader.

SLUKNINGSARBEID: Italiensk brannvesen har delt dette bildet fra Catania flyplass søndag kveld.

Ingen svar å få

Sunde og kjæresten skulle fly hjem til Norge grytidlig mandag morgen.

– Vi fikk melding i 05-tiden om at flyet vårt var kansellert. Men det sto ikke noe mer, så vi dro på flyplassen likevel, for å se om vi kunne booke om derfra.

Men fremme på flyplassen var det ingen svar å få.

HOLDER FORTET: Brannvesenet er fremdeles på stedet mandag formiddag.

– Vi så masse folk utenfor, og det gikk ikke an å gå inn. Jeg fikk litt panikk, og tenkte vi kom til å falle om der ute på grunn av varmen.

– Vi ble sittende i taxien, og ba sjåføren kjøre oss rett til nærmeste hotell. Da kom vi oss inn til aircondition og vann, forklarer Sunde.

– Hallo?

Siden har han forsøkt å få tak i SAS.

Under hele dette intervjuet ligger telefonen på bordet, med ventemusikk på høyttaleren.

RING, RING: Sunde har hørt på ventemusikken på SAS’ telefonlinje i timevis mandag. Ennå har han ikke hørt noe.

– Jeg har hørt på denne lyden i tre timer nå, sier Sunde oppgitt.

Plutselig stopper musikken. Har han endelig kommet gjennom?

Håpefullt løfter han opp telefonen til øret.

– Hallo? Hei, jeg ...

Så legger han telefonen ned på bordet igjen, stirrer ut i luften.

– Å, herregud, sukker han.

– Hva?

– Linjen ble brutt.

Musikken er tilbake.

SVETT: Det er glovarmt på flyplassen i Catania mandag. Utenfor sitter flere håpefulle passasjerer, men all flydrift er innstilt frem til onsdag klokken 14.

Før Sunde eventuelt kan få hjelp av forsikringsselskapet, må han få tak i flyselskapet.

– Det er frustrerende å føle at vi ikke får hjelp. Vi har vært på telefonen i timevis. Jeg skulle ønske at SAS tok mer ansvar for oss, at vi fikk bedre oppfølging. Vi må ordne opp selv, sier han.

– Det sitter en del folk her nå som har problemer med å komme seg hjem. Det er veldig kaotisk.

SAS: – Vi gjør vårt beste

SAS har ingen flyginger fra Catania til Norge før på onsdag, forteller pressesjef Alexandra Lindgren Kaoukji til VG.

– Men SAS-flyet som skulle gått fra Catania på lørdag, da?

– Da booket vi om passasjerene til et annet flyselskap, sier hun.

– Har ikke SAS ansvar for passasjerer som blir booket om til et annet flyselskap?

– Jo, det har vi. Vi kontakter passasjerene våre direkte og gir dem informasjon om ombookinger, og sørger for at de kommer seg på hotell og får penger til mat, sier Kaoukji.

– Vi gjør vårt beste hele veien for å hjelpe våre passasjerer på best mulig måte.

Noen timer etter VGs møte med Sunde, tikker det inn en tekstmelding. Endelig har han og kjæresten fått booket en billett hjem – via overnatting i København.

– Vi er ikke hjemme før fredag, seks dager senere enn tenkt, skriver han til VG.

– Vi har ikke hørt noe fra SAS angående ombooking, overnatting eller mat, slik som pressesjefen uttalte til VG, skriver han videre.

Ukjent brannårsak

Det italienske nyhetsbyrået Ansa beskriver dramatiske scener på flyplassen søndag kveld. Folk skal ha løpt ut og ropt i panikk idet røyk fra brannen spredte seg.

Ingen personer ble skadet, opplyser flyplassen til Reuters.

Les også Nå kommer «Kharon»: Farevarsel i 16 italienske byer Både ferierende nordmenn og fastboende sør-europeere har akkurat kommet seg gjennom en hetebølge.

VG har snakket med italiensk politi på stedet. Ifølge en betjent oppsto brannen idet et aircondition-anlegg eksploderte i en bil.

Brannvesenet har foreløpig ikke bekreftet brannårsaken.

Det er altså ikke klart hvorvidt den har en sammenheng med de skyhøye temperaturene i regionen, skriver Reuters.

Rødt farevarsel i Catania

Italia forbereder seg på rekordhøye temperaturer de kommende dagene.

Sunde forklarer at varmen allerede har hatt stor innvirkning på parets ferie.

– Vi har nesten bare klart å være ute på kvelden. Det har vært veldig begrenset aktivitet på dagtid.

Catania var blant flere italienske byer som søndag utstedte rødt farevarsel.

– Nå blir det mest aircondition de neste dagene!

HETT: Mange av passasjerene som venter utenfor flyplassen søker ly i skyggen fra solsteiken.

Samtidig ryker flere planer hjemme, forteller han.

– Det er veldig kjedelig. Dårlig timing, sier Sunde.

Catania flyplass er den mest trafikkerte på øyen Sicilia.

Den tiltrekker seg mange turister på grunn av nærliggende attraksjoner, som Taormina by og vulkanen Etna.

