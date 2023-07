1 / 3 NYE TIDER: Torsdag ble det nye X-skiltet satt opp på taket til hovedkontoret i San Francisco, men om det for bli er i det blå. NYE TIDER: Torsdag ble det nye X-skiltet satt opp på taket til hovedkontoret i San Francisco, men om det for bli er i det blå. NYE TIDER: Torsdag ble det nye X-skiltet satt opp på taket til hovedkontoret i San Francisco, men om det for bli er i det blå. forrige neste fullskjerm NYE TIDER: Torsdag ble det nye X-skiltet satt opp på taket til hovedkontoret i San Francisco, men om det for bli er i det blå.

Musk fjernet Twitter-fugl – satte opp X som kan være ulovlig

Twitter – eller X – eier Elon Musk har satt opp en ny logo utenfor plattformens hovedkontor i San Fransciso. Nå er X-logoen i trøbbel.

Kortversjonen Eier av Twitter, Elon Musk, møter problemer etter at han fjernet logoen med den ikoniske blå Twitter-fuglen og erstattet den med en X-logo på hovedkontoret i San Fransciso.

Byens myndigheter undersøker nå om Musk har hatt de riktige tillatelsene da han plasserte den nye logoen på taket.

Å erstatte symboler og skilt krever tillatelse for å opprettholde byggets historiske integritet og sikker montering. Vis mer

– Snart skal vi si adjø til Twitter-merkevaren og gradvis alle fuglene, skrev Musk på Twitter 23. juli.

Dagen etter begynte arbeidere i San Francisco å fjerne skiltet den ikoniske blå Twitter-fuglen fra hovedkontoret i San Francisco.

De ble da stoppet av politiet fordi de manglet riktige tillatelser og ikke hadde sperret av fortauet under skiltet for å sikre at fotgjengere var trygge.

Men skilt-problemene stopper ikke der.

Tvi, tvi

Samme uke ble det satt opp en svær X på bygningens tak.

Nå undersøker bymyndighetene om Musk egentlig har lov til å sette opp X-en, og med det endre byggets fasade.

Det skriver nyhetsbyrået AP.

1 / 2 FJERNET FUGL: Mandag fjernet arbeidere logoen av den blå Twitter-fuglen og Twitter-bokstavene. FJERNET FUGL: Mandag fjernet arbeidere logoen av den blå Twitter-fuglen og Twitter-bokstavene. forrige neste fullskjerm FJERNET FUGL: Mandag fjernet arbeidere logoen av den blå Twitter-fuglen og Twitter-bokstavene.

Å erstatte bokstaver eller symboler, og å sette opp nye skilt krever nemlig tillatelse, både av hensyn til design og sikkerhet.

Det krever også tillatelse å sette et skilt på taket til en bygning.

– Eventuelle erstatningsbokstaver eller symboler krever tillatelse for å sikre byggets historie, og for å sikre at det er trygt festet, sier talsperson Patrick Hannan i avdeling for byggtilsyn i San Francisco.

Undersøker skiltet

– Det er nødvendig å gå gjennom planer og godkjenninger for dette skiltet. Bymyndighetene har åpnet en klage og startet en undersøkelse av skiltet, sier Hannan til AP.

Flere medier har prøvd å kontakte X fredag kveld for å få en kommentar etter logo-krøllet, men X har foreløpig ikke svart.

Twitter-eieren virker selv å være fornøyd med resultatet. Fredag kveld postet han en video av den nye lyssatte logoen:

Det var i oktober i fjor at Musk kjøpte plattformen. Flere av endringene han har gjort har fått voldsom kritikk, særlig begrensningene for hvor mange Tweets – eller X-er – en vanlig bruker kan se.

Noen har også spekulert i om det vil føre til plattformens død.

Se video – eksperter kommenterer navnebyttet: