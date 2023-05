SPIONSJEF: Kyrylo Budanov (37) er generalmajor og sjef for Ukrainas militære etterretning. Bildet er fra årsdagen for fullskala angrepet fra Russland mot Ukraina, den 24. februar 2023.

Ukrainas spionsjef: − Vil drepe russere over hele verden

Moskva reagerer sterkt på at Ukrainas militære etterretningssjef sier at de er klar til «å drepe russere over hele verden». Må nok ikke tolkes bokstavelig, mener forsker.

– Alt jeg vil si er at vi har drept russere og vil fortsette å drepe russere over hele verden inntil Ukrainas fullstendige seier, sier Kyrylo Budanov (37) til Yahoo!News.

Budanovs uttalelser kom etter at Yahoo News spurte ham om Ukrainas rolle i bilbomben som drepte Darja Dugina, datteren til ultranasjonalistiske Aleksandr Dugin og bomben som til dels ødela Kertsj-broen mellom Russland og Krim i oktober 2022.

Russland har gitt ukrainsk etterretning skylden for begge disse hendelsene.

Moskva hevder også at Ukraina sto bak det angivelige droneangrepet mot Kreml sist uke.

Slår tilbake

Den russiske presidentens talsmann fordømmer uttalelsene fra den ukrainske spionsjefen. Han forventer også at Vesten, særlig Washington, vil fordømme det han kaller «terroruttalelsene fra Kyiv».

– Vi har spesialtjenester som vil gjøre det de må etter slike uttalelser, sier Putin-talsmannen Dmitrij Peskov ifølge RIA.

EKSPERT: Karen-Anna Eggen, forsker ved Institutt for forsvarsstudier.

Karen-Anna Eggen, forsker ved Institutt for forsvarsstudier, svarer slik VG ber henne om en kommentar:

– Dette er ikke en diplomatiske uttalelse, men så er vel ikke Budanov heller kjent for å legge ting imellom. Uttalelsen må sees i konteksten av at Russland har drevet aktiv krigføring i Ukraina siden 2014. Det har ført til forakt blant mange ukrainere til Russland og russere.

– Nå er det ikke slik, så vidt meg bekjent, at ukrainsk etterretning dreper vilkårlige russere rundt om i verden, så her er det nok snakk om angrep på russiske mål som aktivt bidrar i Putins «spesialoperasjon», militært eller propagandamessig. Det kan en tenke er brutalt, men det bør ikke komme som en overraskelse. Dette er tross alt en brutal og blodig krig Russland selv har startet, og de har ingen skrupler når det gjelder sine angrep inne i Ukraina, fortsetter Karen-Anna Eggen.

Forskeren mener dessuten at Budanovs uttalelser blekner sammenlignet med det russere får servert daglig om Ukraina og ukrainere i beste sendetid på russisk TV.

BESØK: Vladimir Putin har mandag besøk av presidenten i Kirgisistan, Sadyr Japarov.

– Det er ikke overraskende at Russland reagerer og er interessert i å bruke det for å skape fordømmelse mot Ukraina. Særlig har de rettet oppmerksomheten mot amerikanske reaksjoner, noe som passer inn i bildet de forsøker å skape av at denne krigen egentlig er styrt av USA.

– For å sette det litt på spissen; det spørs om ikke russiske myndigheter bør starte med seg selv i jakten på syndebukker, all den tid de sender hundre tusener av egne i døden og også har en del drap og drapsforsøk på samvittigheten i ulike europeiske land, for eksempel Skripal og Litvinenko.

Heller ikke Mette Skak, Russland-ekspert ved Aarhus universitet, er så imponert av den russiske fordømmelsen:

– Fra russisk side vil man at omverdenen skal betrakte Ukraina som en terrorstat.

– Klimaks i den kampanjen kan vi godt si var det angivelige droneangrepet på Kreml forleden. ISW ISWInstitute for the Study of War - amerikansk tenketank. og andre har fastslått at angrepet med stor sannsynlighet ble utført av Russland selv.

– På bakgrunn av hva man fra russisk side prøver å bruke droneangrepet til, blir jeg ikke så overrasket at man også utnytter denne uttalelsen fra Budanov. Fra ukrainsk side understrekes det at de kjemper på ukrainsk territorium og forsvarer seg mot angrepet. I den grad de har rammet mål inne i Russland, har det vært rent militære mål.

– Moskva mener at ukrainsk etterretning sto bak bomben mot Dugina på russisk jord?

– Det er ikke avklart hvem som står bak dette. Det kunne være i Ukrainas interesse å uskadeliggjøre henne, men det kunne også gi Ukraina et imageproblem. Det er ikke innlysende at Ukraina sto bak dette, sier Mette Skak.