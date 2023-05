1 / 2 BRANN: Skogbrann i staten Labrea i Brasil september 2022. TØRT: Vanligvis flyter brygga i vannet, men grunnet tørken i Spania, har den nå havnet på land. forrige neste fullskjerm BRANN: Skogbrann i staten Labrea i Brasil september 2022.

Kommer sannsynligvis til å overskride 1,5-gradersmålet snart: − Vil få enorme konsekvenser

Verdens meteorologiorganisasjon er klar. Det er stor sannsynlighet for at vi midlertidig kommer til å overskride 1,5-gradersmålet i løpet av de neste fem årene.

På Norges nasjonaldag legger Verdens meteorologiorganisasjon (WMO) fram en ny rapport hvor de slår alarm klimaendringene.

Rapporten viser en oversikt over prognosene for de neste fem årene – og sier at vi etter all sannsynligvis vil sette nye klimarekorder de kommende årene.

Dersom 1,5-gradersmålet 1,5-gradersmålet Målet om å begrense den globale oppvarmingen til 1,5°C har blant annet til hensikt å unngå de farligste irreversible klimaendringene.overskrides kan det blant annet bety mer ekstremvær, i form av hetebølger og flom. Det kan også få konsekvenser for flere av verdens utrydningstruede arter.

Les mer om konsekvensene lenger nede i saken.

– Dette er en utvikling vi har sett komme, og den vil forsterke seg videre, sier Hans Olav Hygen klimaforsker ved Meteorologisk institutt til VG.

I rapporten kommer det frem at det er:

98 prosent sannsynlighet for at minst ett år, i løpet av de neste fem, vil være det varmeste som er registrert i historien.

98 prosent sikkert at gjennomsnittstemperaturen for de neste fem årene vil bli høyere enn de siste fem årene.

66 prosent sjanse for at vi midlertidig vil overskride 1,5-gradermålet.

Arktisk oppvarming vitner om å være tre ganger høyere enn det globale gjennomsnittet.

Prognosene viser at det blir økt nedbørsmengde i Nord-Europa, Alaska, Nord-Sibir og Sahel Sahel «Sahel er et tørt savanneområde sør for Saharaørkenen. Det strekker seg tvers over det afrikanske kontinentet fra Atlanterhavet i vest til Rødehavet i øst. Sahel utgjør et belte som er fra noen hundre til tusen kilometer bredt». Kilde: SNL , mens det vil bli mindre nedbør i Amazonas og deler av Australia.

SMELTER: Isbreer på Svalbard smelter som følge av den globale oppvarmingen.

– Dette vil få enorme konsekvenser for helse, matsikkerhet, vannforsyning og miljø. Vi må være forberedt, sier generalsekretæren i WMO, professor Petteri Taalas, i en pressemelding.

Overskrider målet fra Parisavtalen

WMO understreker at de ikke konkluderer med at vi overskride 1,5-gradermålet, fra Parisavtalen ParisavtalenParisavtalen er en internasjonal avtale som skal sørge for at verdens land klarer å begrense klimaendringene, permanent.

– WMO slår imidlertid alarm om at vi vil overskride 1,5-gradernivået på midlertidig basis med økende hyppighet, poengtere Taalas.

Målet om å begrense den globale oppvarmingen til 1,5 grader handler blant annet om å unngå de farligste, irreversible klimaendringene, som for eksempel tap av en art som ikke kommer tilbake.

Likevel førere temperaturendringene på 1,5 grader med seg en rekke konsekvenser. Blant annet vil:

Økosystemene i havet vil gå gjennom store endringer. Ytterlige 70–90 prosent av varmtvannskorallrevene vil gå tapt.

Grønnlansisen kan bli trigget mellom 1,5 grader og 2 grader som kan føre til havnivåstigning på flere meter i løpet av en periode på hundre til tusen år.

Effektene av 1,5 grader oppvarming på helse, livsgrunnlag,

mat og vannforsyning, menneskelig sikkerhet, infrastruktur og økonomisk vekst vil øke sammenlignet med i dag.

Seks prosent av insekteter, åtte prosent av planter og fire prosent av virveldyr vil miste over halvparten av sine klimatisk egnede områder.

Den norske klimaforskeren Hans Olav Hygen er ikke overrasket over funnene i rapporten til WMO, og understreker at 1,5 grader ikke er en magisk grense i seg selv.

– I første omgang vil dette være imidlertid, men om noen år vil 1,5 grader være normalen. I seg selv er ikke tallet noe magisk, men det vi ser er jo varmere det blir, desto mer endres klimaet, sier han.

Trinity Lake i California 15. oktober 2023.

– Irreversible skader

VG har tidligere skrevet om at El Niño er på vei, og at forskere spår rekordvarm sommer.

WMO sier at det er El Niño i kombinasjon med de menneskeskapte klimaendringene, som er årsaken til de høye temperaturene vi vil få.

– Vi ser store, raske endringer. Den generelle globale oppvarmingen kryper oppover, men El Niño det gir et ekstra rykk, forklarer Hans Olav Hygen.

Varme i Filzmoos i Østerike 6. januar 2023

– Hva vil endringen i nedbørsmønstrene ha å si?

– Det kan ha veldig mye å si. For meg er det Amazonas som stikker seg fram som det mest kritiske. Amazonas er så stor at det har nærmest sitt eget værsystem og det har vist seg å være sårbart. Hvis det blir tørke der, kan det for eksempel føre til store skogbranner og legge svære arealer døde. Det kan gi irreversible skader, sier han, og trekker fram at det i så fall kan få permanente endringer i for eksempel matproduksjonen.