SIKKERHETSTILTAK: Æresvakter klare for den store markeringen i Moskva tirsdag 9. mai.

Avlyser parader under «Seiersdagen»: − Kan ikke provosere fienden

Flere russiske regioner har valgt å avlyse store parader under den store «Seiersdagen» i Russland tirsdag.

Den 9. mai feires med brask og bram Russland. Dagen kalles «Seiersdagen», og markerer Josef Stalins seier over Adolf Hitler og Nazi-Tyskland under andre verdenskrig.

Mens fjorårets markering skjedde bare måneder etter at Russland gikk til angrep mot Ukraina i februar 2022, skjer årets markering etter over ett år med krig.

Natt til mandag ble det utført et større drone- og missilangrep over hele Ukraina, hvor blant annet flere Røde Kors-fasiliteter ble skadet eller ødelagt.

I fjor ble dagen markert over hele Russland, blant annet med en stor militærparade på Den røde plass i Moskva. Det skjer også i år, og det er også varslet at president Vladimir Putin vil tale til nasjonen.

– Dette er Putins sjanse til å vise nasjonen at han fortsatt er sterk og har kontroll på den såkalte «militære spesialoperasjonen» i Ukraina, sier Andrei Kolesnikov ved tankesmien Carnegie Endowment for International Peace i Moskva til Guardian.

Likevel blir årets markering i Russland roligere enn det som er normalt, skriver New York Times:

Minst seks regioner har avlyst paradene som pleier å holdes på den såkalte «seiersdagen», skriver Guardian

Flere russiske byer har også valgt å forby droner under årets markering. Droneforbudet kommer kort tid etter det Russland hevdet var et forsøk på å angripe Kreml med drone

En årlig marsj, der vanlige folk marsjerer til ære for krigsveteraner, er også avlyst. Kremls talsperson Dimitri Peskov sier det skjer som et føre var-tiltak mot mulige angrep.

Fredag skal Putin selv ha tatt opp forberedelsene for paraden med sitt eget sikkerhetsråd, skriver Guardian.

– Det er en nervøsitet som jeg aldri har sett før. Men seiersdagen må markeres, det er ikke noe annet valg, sier en ikke-navngitt tjenestemann ved hovedkontoret til Moskvas borgermester til Guardian.

Ifølge New York Times har lokale myndigheter flere steder i Russland uttrykt bekymring for sikkerheten rundt militære parader nå under krigen.

– Det vil ikke bli noen parade sånn at vi ikke provoserer fienden med en stor mengde utstyr og soldater samlet midt i Belgorod, sier guvernør Vjatsjeslav Gladkov.

Belgorod ligger rundt 40 kilometer fra grensen til Ukraina.

– Avgjørelsen om å ikke ha noen parade handler om sikkerheten til innbyggerne i regionen, legger han til.

Igor Artamonov, som er guvernør i regionen Liptesk, også den nære Ukraina, skriver på Telegram at ingen vil være i stand til å stoppe feiringen av «den store seiersdagen», og at de «ikke er redde».

– Men vi har heller ikke rett til å sette folk i fare. Det er åpenbart for alle at parader holdes på spesifikke steder til spesifikke tidspunkt, legger han til, ifølge New York Times.

Det var utgangspunktet bare ventet at én utenlandsk statsleder, Kirgisistans president Sadyr Japarov, skulle delta ved årets parade i Moskva. Mandag kunngjorde imidlertid tjenestemenn at også Usbekistans president Sjavkat Mirzijojev og Tadsjikistans Emomali Rakhmon deltar. Det gjør også Armenias statsminister Nikol Pasjinian og Kasakhstans leder Kassym-Jomart Tokajev.

Mandag kveld ble det også kjent at Belarus' president og Vladimir Putins nærmeste allierte, Aleksandr Lukasjenko, var på plass i den russiske hovedstaden, skriver NTB.

Andre verdenskrig omtales gjerne som «Fedrelandskrigen» i Russland, og tradisjonelt har også Ukraina deltatt i denne markeringen. I år har president Volodymyr Zelenskyj tatt til orde for å endre navnet på dagen til «Europa-dagen», og sier den skal være til minne for alle europeere som ødela nazismen og som vil «bekjempe russifisering».

– Vi kjempet da og vi kjemper nå sånn at ingen noensinne igjen vil ta andre nasjoner til fange og ødelegge andre land, sa han i en uttalelse mandag.