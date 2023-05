TUNGT: I likhet mad mange andre briter, merker Zahia Atmane (52) at det er vanskelig å få endene til å møtes.

Mens kongen feires, sliter flere med å skaffe mat

LONDON( VG) Mens en milliard kroner av skattebetalernes penger går til kongelig kroning, sliter Zahia Atmane (52) med å få mat til familien.

Kortversjonen Storbritannias skattebetalere må betale over en milliard kroner for kroningen av kong Charles og dronning Camilla.

Samtidig lever mange briter på kreditt for å betale strømregninger og faste utgifter.

Mer enn hver tredje brite ville strevd med å klare en økning i månedlige utgifter på 20 pund, viser undersøkelse.

Zahia Atmane (52) og familien sliter med å få mat på bordet og besøker matsentralen Dad's House i London.

Storbritannias økte levekostnader forventes ikke å bedre seg før 2027, ifølge Institute for Government.

Nå går det en diskusjon om kongehuset og bruken av skattepenger på kroningsfesten. Vis mer

London er rigget for en kongelig fest tre dager til ende.

Mens millionverdien på hodeplaggene til kong Charles og dronning Camilla diskuteres i britisk presse dagen før kroningen, er Zahia Atmane (52) opptatt med å sørge for at barna hennes får noe å spise.

Tobarnsmoren har møtt opp en tidlig formiddag på matsentralen Dad´s House ved West Brompton i London, og får ris, sopp og kjeks i en pose.

– Første gangen jeg kom hit var jeg skamfull og stresset. Det hender jeg blir det fortsatt, men de som jobber her er så snille at de får meg til å føle at det er greit, sier tobarnsmoren til VG.

I likhet med mange andre i Storbritannia, mistet mannen til Atmane jobben i restaurantbransjen da pandemien startet.

Familien på fire har dermed ingen inntekt, og har i tre år nå levd på en trygd på rundt 14.000 kroner i måneden, der nesten alt går direkte til husleie.

Med skyhøye strømpriser, er det knapt noe igjen til mat.

KONTRAST: En mann går forbi et portrett av kong Charles i London.

Tomme hyller

Mer enn hver tredje brite ville strevd med å klare en økning i månedlige utgifter på 20 pund, viste en undersøkelse utført i januar, skriver Guardian.

Til tross for offentlige støtteordninger etter at prisene begynte å stige, holder ikke britiske husholdningenes inntekter tritt med levekostnadene. Det forventes ingen bedring før i 2027, ifølge Institute for Government.

Én gang i uken kan Atmane komme til sentralen og få mat.

Tobarnsmoren får to poser med dagligvarer denne fredagen.

Tidligere kunne de ansatte ved Dad´s House gi ut tre poser, men krisetidene har gjort at det er langt mindre mat i banken å gi bort, sik at de nå kun kan gi to.

Det er første gang organisasjonen har en slik mangel på varer siden de startet opp matsentralen for åtte år siden, forteller grunnleggeren til VG.

– Vi har aldri sett noe lignende. For første gang går vi nå tom for mat å gi bort. Vi har tomme kjøleskap og hyller flere ganger i uken, så vi kan ikke ta inn nye familier, forteller Billy McGranaghan, som driver denne og én annen matsentral i London.

Siden pandemien startet, og med levekostnadskrisen som bygde seg opp etter det, har donasjonene til Dad´s House gått ned med 90 prosent, forteller McGranaghan.

Nå bruker McGranaghan alt av sin tid på å forsøke å finne nye midler. Han sier de ikke kan fortsette slik. Aldri har pågangen vært så stor som nå, forteller han.

LETTET: Med disse eggene fra Billy McGranaghan vet Nick de Stacpoole (60) at han kan få gitt døtrene sine et proteinrikt måltid.

Toast til middag

Til sammen hjelper de to matsentralene til McGranaghan 800–1000 familier hver dag i London.

En av de store endringene som har skjedd det siste drøye året, er at også folk med fulltidsjobb ser seg nødt til å komme til matsentralen.

Hele 92 prosent av britiske husholdninger sier de merker økningen i kostnader, ifølge Statista.

– Mange lever på kreditt for å betale regninger til blant annet strøm og andre faste utgifter, og hele lønnen går til å dekke gjeld, sier McGranaghan til VG.

Les også Britene bes avlegge ed til kongen: – Pinlig LONDON (VG) Britene inviteres til å sverge troskap til kong Charles, men mange synes det hele er flaut.

Nick de Stacpoole (60) er alenefar for tre jenter på 7, 11 og 13 år. Billy McGranaghan fyller en stor pose med grønnsaker, små drikkeyoghurt, ris, pasta og en hel frossen kylling til ham.

– Å komme hit er forskjellen på å si til jentene mine at det blir bønner på toast til middag, eller at de får i seg et sunt og mettende måltid, forteller alenefaren til VG.

Hver tirsdag tar han med seg døtrene sine og spiser på Dad´s House. Brukerne får være en del av et eget lite samfunn her inne.

TRANGE TIDER: Aldri tidligere har Billy McGranaghan opplevd at hyllene med mat blir tomme flere ganger i uken.

1 av 3 vil betale

Med en pågående levekostnadskrise er det mange som mener den kostbare feiringen av kongen denne langhelgen er ute av takt med folket.

Feiringen spås å koste godt over en milliard kroner, som britiske skattebetalere må ta regningen for.

Å betale for Charles`kroningsfest med skattepenger kan ikke sies å ha bred støtte hos folket: Under en tredel av britene sier seg enig i at folket burde betale for kongefesten, viser en undersøkelse utført av YouGov.

Diskusjonen om hvorvidt man trenger et kongehus, går inne på Dad´s house.

Et par mener monarkene er med på å definere hva Storbritannia er. Tobarnsmor Zahia Atmane sukker oppgitt.

– Vi er i krisetid, og de kaster bort penger. De kunne klart seg uten all pynten.

