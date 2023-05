Se dokumentaren «De umyndige»

13 år gamle Luna har rømt hjemmefra, Ariz er 16 år og flykter fra vold i hjemmet, mens Kayla på 17 år har bodd på gaten i fem måneder. Felles for dem alle er at de nå bor på Danmarks eneste krisesenter for barn.

VG har kun rettigheter til å vise «De umyndige» i Norge, og det vil derfor ikke være mulig å se innholdet hvis du befinner deg i utlandet. Filmen har aldersgrense 12 år.