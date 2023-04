ØVELSE: Stridsvogn i skumring.

Her trener Norge ukrainere som skal krige mot Russland

SWIETOSZOW (VG) Med simulatorer, 55 tonn tunge stridsvogner og lange dager, håper norske soldater å lære opp ukrainerne til å ta tilbake eget land.

Grønnmalte stålbeist står på rekke i den myke sanden.

I det fjerne dukket en målskive opp. Kanonløpet vrir seg noen grader til høyre. Så avfyres granaten.

En voldsom ildkule fyller himmelen. Varmen og trykkbølgen slår imot.

Denne gangen er det bare en øvelse. Men om få uker blir det blodig alvor for de ukrainske soldatene som norske soldater er med på å trene opp.

– Jeg tror vi kan beskytte landet vårt og familiene våre dobbelt så effektivt. Det er en god erfaring, sier den ukrainske soldaten Dmitro til VG.

Dmitro og hans andre ukrainske medsoldater får opplæring av polske og kanadiske soldater, samt omkring 30 norske soldater.

Det var i starten av året at Ukraina endelig fikk det de hadde insistert om i flere måneder: avanserte og moderne vestlige stridsvogner – kampkjøretøy som er mye mer moderne enn de stridsvognene Ukraina hadde, de fleste av dem fra sovjettiden.

De tyskproduserte Leopard-stridsvognene Ukraina nå begynner å få fra Nato-land, har mer slagkraft, flere digitale hjelpemidler slik som varmesøkende kamera, avansert optikk, er raske og solid pansret.

Treningen foregår på en militærbase vest i Polen, nær grensen til Tyskland.

INSTRUKTØR: 22 år gamle Sina er blant nordmennene som står for opplæringen av de ukrainske soldatene.

– Det er et ekstremt meningsfullt oppdrag. For de norske soldatene er nok dette den mest direkte måten vi kan påvirke krigen som pågår, forteller en av instruktørene, norske Sina (22)

– De ukrainske soldatene er ekstremt motiverte, lærevillige og gode soldater, sier hun.

Håpet til ukrainske ledere og Nato-landene er at med disse kjøretøyene vil kunne hjelpe ukrainerne i å slå tilbake den russiske invasjonshæren, og at ukrainerne vil kunne ta tilbake sitt territorium.

Men det er en kamp mot klokka.

I en reportasje på tirsdag kunne VG vise hvordan Russland nå jobber iherdig med å bygge voldsomme forsvarsverk for å hindre ukrainske styrker.

Å bryte gjennom slike forsvarsverk er også noe de norske instruktørene lærer bort til ukrainerne.

Ukraina har de siste månedene sent flere titalls tusen ukrainske soldater på trening i vestlige land. Nå begynner flere av dem å komme tilbake til Ukraina, klare til strid.

Det blir essensielt i den ukrainske motoffensiven som ventet å begynne i løpet av våren.

Ukrainske styrker får opplæring av norske soldater i hvordan grave skyttergraver.

Besøk fra Zelenskyj

Samtidig som de ukrainske soldatene trener i Polen, besøkte den ukrainske presidenten Volodymyr Zelenskyj hovedstaden Warszawa på onsdag.

Der takket han landet for urokkelig støtte

Treningen i Polen skjer dagen etter at Finland offisielt ble medlem av Nato. Dermed har Nato fått en 1340 kilometer lengre grense mot Russland.

Etter at vesten besluttet å gi de tyske stridsvognene til Ukraina i januar, var reaksjonene sterke fra russisk hold.

– Nok en gang er vi overbevist over at Tyskland og deres næreste allierte ikke er interessert i en diplomatisk løsning på Ukraina-krisen, sa russlands ambassadør til Tyskland, Sergei Nechayev.

Ukrainske mekanikere læres opp i de nye stridsvognene de skal ta i bruk.

Det er den polske generalen Grzegorz Barabieda som har ansvaret for opplæringen av de nye stridsvognene.

– Da Vesten valgte å gi Leopard-stridsvogner til Ukraina, kalte Russland dette nok en eskalering. Hva tenker du om det?

– Det er russisk propaganda og selvfølgelig ikke sant. Det er de som er i Ukraina med store mengder soldater og stridsvogner. Ukraina har begrensede ressurser, så det gjør at hele verden gjør det de kan for å hjelpe dem, sier han.

Onsdag viste han treningssenteret frem til en hel buss av journalister.

Mange av ukrainerne forteller at de er svært fornøyd med de nye stridsvognene.

– Ukrainerne sier det er å kjøre en Mercedes C-klasse, der de har hatt en Lada før, forteller Barabieda.

For å få de ukrainske soldatene kampklare så fort som mulig, har instruktørene i Polen intensivert programmet.

Det er lange dager og kun fri på søndager, der mye av læringen foregår i simulatorer hvor de ukrainske soldatene læres å kjøre, navigere og å skyte.

Totalt skal Ukraina få flere titalls avanserte stridsvogner, både M1A2 Abrams-stridsvogner fra USA, Challenger 2-stridsvogner fra Storbritannia og Leopard 2A4-stridsvogner fra Tyskland, Polen og Norge.

Disse stridsvognene vil bli sentrale sammen med andre kampkjøretøy som Ukraina nylig har fått, slik som de amerikanske stormpanservognene Bradleys og Strykers.

28 år gamle Sergey er en av de ypperste ukrainske skytterne de har på opplæringen.

Da krigen brøt ut, sa han opp jobben som gruvearbeider og vervet seg til militæret.

Der har han sett flere av hans venner bli drept. Nå gjør han seg klar for å reise tilbake til frontlinjen.

– Vi skal gjøre vårt beste for å ta tilbake landet vårt. Jeg tror at hvis vi er effektive og klarer å drepe nok russere, så er krigen kanskje ferdig om et halvt år, sier han til VG.