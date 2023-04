BRANN: Brannmannskapet jobber for å slukke branner etter bygningskollaps i Marseille.

Åtte personer savnet etter bygningskollaps i Marseille

Redningsmannskaper gjennomsøker bygninger som kollapset i Frankrikes nest største by Marseille.

Åtte mennesker er ikke gjort rede for, og fryktes å ligge under ruinene av to bygninger. Fem personer er fraktet til sykehus, melder Reuters.

To bygninger raste sammen natt til søndag som følge av en eksplosjon som kunne høres i andre bydeler. Senere kollapset deler av en tredje bygning.

Årsaken til eksplosjonen er søndag kveld fortsatt ukjent.

Kollapsen utløste en brann, noe som gjør redningsarbeidet vanskelig, opplyser ordfører Benoit Payan.

Omtrent 30 bygninger og 180 mennesker er evakuert som følge av kollapsene.

– Jeg vil vi skal være forberedt på en vanskelig situasjon der vi kan få dødsofre i dag, sier Payan.

