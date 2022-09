UTENLANDS: Sveriges avtroppende statsminister Magdalena Andersson forteller om internasjonalt samarbeid etter lekkasjene i Østersjøen.

Sveriges Andersson: Deltar i Nato-møte i kveld

Sverige skal delta i møter med både Nato og FNs sikkerhetsråd etter gasslekkasjene i Østersjøen.

Publisert: Oppdatert for mindre enn 10 minutter siden

Sveriges statsminister Magdalena Andersson, utenriksminister Ann Linde og Johann Norrmann ved kystvakten i Sverige avholdt onsdag på en pressekonferanse.

– Vi ser veldig alvorlig på disse hendelsene, som må sees i sammenheng med den sikkerhetspolitiske situasjonen, sier Andersson.

Hun forteller at det har vært en lang rekke møter onsdag, både innenlands og utenlands. Blant annet har hun snakket med sin norske motpart Jonas Gahr Støre, og Finlands statsminister Sanna Marin, sier hun.

Info Tre punkter du må vite Dette har skjedd: Tirsdag morgen Tirsdag morgen bekreftet det svenske Sjöfartsverket at det lekker fra gassrørledningene Nord Stream i Østersjøen. Rørledningene frakter naturgass fra Russland til Tyskland.

Mulig sabotasje: Seismologer registrerte to kraftige eksplosjoner ved rørledningene mandag. Tyske, danske og polske myndigheter mener Russland kan stå bak.

Derfor er dette viktig: Europa er i en energikrise, og Russland blir beskyldt for å føre en energikrig mot Europa. Norge er nå EUs største gassleverandør. Sikkerheten rundt norsk gass Europa er i en energikrise, og Russland blir beskyldt for å føre en energikrig mot Europa. Norge er nå EUs største gassleverandør. Sikkerheten rundt norsk gass har aldri vært så utsatt som nå, mener forskere. Vis mer

I tillegg har det vært samtaler med EU, som Andersson sier uttrykker solidaritet og uro.

– Vi har også fortsatt kontakt med internasjonale kontakter, som EU og Nato. I kveld holder Nato et møte der vi nå også skal delta, sier statsministeren.

Sveriges Nato-søknad er ennå ikke helt i boks. Utenriksminister Linde sier hun har snakket med sine motparter.

– Vi har fått sikkerhetsgarantier fra en rekke Natoland, og 98 prosent av dem har ratifisert vår søknad om medlemskap.

Sikkerhetsrådet

Linde sier også at møtet som Russland har bedt om i FNs sikkerhetsråd vil bli avholdt fredag kveld, og at Sverige og Danmark vil delta.

– Det er viktig at det blir faktabasert, sier Linde.

Russland ba tidligere onsdag om at det kalles inn til et møte i FNs sikkerhetsråd over skadene på de to Nord stream-rørledningene i Østersjøen. Det melder Reuters, som siterer talsperson Maria Zakharova ved det russiske utenriksdepartementet.

Sveriges statsminister, Magdalena Andersson holdt onsdag pressetreff sammen med utenriksminister Ann Linde og Johan Norrman.

Flere land har allerede pekt på Russland som skyldig for eksplosjonene i gassrørledningene Nord Stream 1 og 2. Samtidig avviser president Vladimir Putins talsmann beskyldninger om at Moskva kan stå bak gasslekkasjene i Østersjøen og kaller dem «absurde».

Statsminister Andersson sier at Sveriges regjering ikke har hele bildet ennå, og at hun ikke vil nevne konkrete mistenkte.

– Det kreves omfattende sprengladninger, så det er ikke guttestreker, for å si det sånn, sier hun.

Utenriksminister Linde sier at de ennå ikke vet om det er en statlig aktør som står bak.

Tror lekkasje gir seg søndag

Norrmann ved Kystvakten sier at de har vært i kontakt med Nord Stream.

– De anslår at lekkasjen fra Nord Stream 1 kan være over allerede søndag, den 2. oktober.

Han forteller at gassringene er omtrent 900 meter brede, og at situasjonen i det store og hele er uendret.

Kustbevakningen mottok tirsdag en forespørsel om å bistå i forundersøkelsen. Fartøyet KBV 003 Amfitrite er på stedet for å sikre at ingen skip kommer inn i området og for å overvåke utslippet.

Skipet har også et fjernstyrt undervannsfartøy som kan gå ned til 300 meters dyp. Det kan filme under vann og kan brukes til å sikre bevis.

Mannskapet på kystvaktskipet melder at gasstrømmen på overflaten er konstant. Kapasiteten om bord på skipene er styrket med redningsdykkere. Deres oppgave er å hjelpe potensielle ulykkesofre, ikke å jobbe med selve lekkasjen.

Foruten kontakten med etterforskningsledelsen, er Kustbevakningen også i nær kontakt med andre relevante myndigheter, både i Sverige og i utlandet.

Den svenske kystvakten bekrefter at det er etablert kontakt med representanter for Nord Stream. De vil publiserer bilder og videoer på sine nettsider når slikt materiale er tilgjengelig.

Egen etterforskning

– Jeg kan også fortelle at sikkerhetspolitiet har tatt over etterforskningen av saken, sier Andersson.

Politiet opprettet onsdag formiddag en etterforskning av hendelsene på Nord Stream, opplyser svenske myndigheter på sine nettsider.

Den har nå gått til Säpo, sikkerhetspolitiet i Sverige. Allerede tirsdag kveld opprettet Säpo en etterforskning av hendelsene i Østersjøen.

I en pressemelding onsdag skriver Säpo at de har tatt over etterforskningen fra politimyndighetene. Straffebudet de etterforsker etter er det samme som tirsdag kveld, grov sabotasje.

– Sikkerhetspolitiet tar over etterforskningen ettersom det kan handle seg om et alvorlig brudd som i det minste kan være rettet mot svenske interesser. Det kan heller ikke utelukkes at fremmede makter står bak, skriver de.