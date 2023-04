Et daglig moderat alkoholinntak er ikke bra for helsen, viser ny omfattende studie. To glass vin daglig øker risikoen for død blant kvinner.

Studie: Alkohol er ikke bra for helsen

Et moderat inntak av alkohol er ikke bra for helsen, slik mange tror. Det viser en stor studie som inkluderer nærmere 5 millioner mennesker.

Studien, som er omtalt i Washington Post, viser at daglig inntak av alkohol, selv i små mengder, hverken beskytter mot hjerte- og karsykdommene eller andre lidelser, og det gir heller ikke et lengre liv.

For kvinner øker tvert imot risikoen for død ved et inntak av i underkant av to glass vin daglig, mens risikoen for menn øker ved et inntak av rundt tre glass vin daglig.

Studien er den mest omfattende som noensinne er gjort og bygger på en analyse av 107 tidligere studier der over 4,8 millioner mennesker inngikk.

Økt risiko

En britisk studie fra 2022, der 400.000 mennesker deltok, konkluderte med at selv et moderat daglig alkoholinntak innebærer økt risiko for død både som følge av sykdom og ulykker.

– Denne studien punkterer mange menneskers håp om at et moderat alkoholinntak er bra for helsen, sier Robert DuPont, psykiater og tidligere leder av National Institute on Drug Abuse i USA.

– Til mindre alkohol, jo bedre er det for helsen, sier professor Tim Naimi, som leder Canadian Institute for Substance Use Research (Ciasur) og som har ledet arbeidet med studien.

– Eller man kan si: Drikk mindre, lev lengre, legger han til.

Studier støttet av industrien

Troen på at et daglig alkoholinntak er bra for helsen, kan dateres tilbake til 1980-tallet. Franske forskere mente da å kunne fastslå at franske menn hadde lave forekomster av hjerte- og karsykdommer som følge av daglig inntak av vin.

Denne studien ble i ettertid stemplet som mangelfull, og det har i årene siden kommet fram av alkoholindustrien direkte eller indirekte har støttet 13.500 studier om helseeffektene ved å drikke alkohol.

– Vi har konkludert med at dette var dårlige studier, ikke en eneste av dem var perfekt, de åpnet for partiskhet på mange måter, sier professor Tim Stockwell ved University of Victoria.

Alkoholprodusentene avviser på sin side den nye studien og sier at den også er mangelfull.

– Konklusjonene i denne studien støttes ikke av dataene som presenteres, sier Amanda Berger til Washington Post. Hun er visepresident i Distilled Spirits Council som representerer USAs ledende produsenter og distributører av brennevin.

