RØYK: Satellittbilder fra Maxar viste 29. august at det steg røyk utenfor atomkraftverket i Zaporizjzja.

IAEA: Trenger umiddelbare tiltak for å forhindre atomulykke i Ukraina

I en rapport tirsdag sier atomkraftbyrået at de er dypt bekymret over tilstanden ved kraftverket. De mener det trengs umiddelbare tiltak for å forhindre en atomulykke, ifølge Reuters.

Gruppen med eksperter fra Det internasjonale atomenergibyrået (IAEA) ankom Ukraina forrige uke.

De har vært ved atomkraftverket i Zaporizjzja for undersøke situasjonen der. Nå er rapporten klar:

Samtidig skriver IAEA i rrapporten at det ikke er noen indikasjon på at radioaktivt materiale kan spre seg.

PÅ VAKT: Russiske styrker utenfor atomkraftverket i Zaporizjzja 1. september. UNDERSØKELSER: 1. september fraktet FN-biler gruppen med eksperter fra Det internasjonale atomenergibyrået (IAEA) inn i området.

Russiske styrker tok kort tid etter invasjonen av Ukraina kontroll over atomkraftverket.

4. mars fikk IAEA beskjed fra ukrainske myndigheter om at russiske styrker har okkupert kraftverket.

Gjennom krigen har det vært flere angrep i området. Branner og angrep har ført til at kraftverket har blitt koblet fra kraftnettet ved flere anledninger.

Flere av rekatorene er også ute av drift. Ukraina og Russland har beskylt hverandre for å stå bak angrepene.

IAEA skriver i sin rapport at de har funnet skader flere steder ved atomkraftverket, på grunn av angrep i nærheten.

Det skal være skader på flere viktige bygg, blant annet der som radiaktivt avfall lagres.

IAEA skriver i rapporten at noen reparasjoner ved kraftverket allerede er gjort, og at noe arbeid også er i gang.

Men det vil være nødvendig med ytterligere reparasjoner av skader.