Ruiner: Store deler av Lahaina sentrum brant ned til grunnen i den forferdelige skogbrannen.

Slik gikk alt galt på Maui

Brannen på Hawaii er den dødeligste på over 100 år. Det er det flere grunner til.

Kortversjonen Skogbrannen på øya Maui, Hawaii, tidligere i august, er den dødeligste på over 100 år.

Mer enn 100 mennesker er bekreftet døde, rundt 2700 bygninger er ødelagt, og flere hundre bygninger er skadet. Over 1000 personer er fortsatt savnet.

Brannen kan ha startet ved at strømstolper veltet og gressområder ble antent.

Veisperringer som ble satt opp på grunn av falne strømledninger kan ha hindret innbyggerne i å flykte fra brannen.

Nødvarslingssirener på Maui ble ikke aktivert til tross for månedlige tester.

Myndighetene i Maui har bedt innbyggerne om å levere DNA-prøver for å hjelpe til med å identifisere omkomne. Vis mer

Kraftig vind, knusktørt terreng og lite kommunikasjon er blant faktorene som sørget for at brannen som forvandlet deler av Maui til aske ble så ille.

Over hundre mennesker er bekreftet døde, og mer enn 1000 er fortsatt ikke gjort rede for. Rundt 2700 bygninger skal være ødelagt, og flere hundre til skal være skadet.

Tørke og «Dora»

Det nå nedbrente området hadde i løpet av ukene før brannen blitt rammet av en plutselig og brutal tørke. Spredningsfaren var altså stor.

Til tross for at orkanen «Dora» aldri traff land, sørget den likevel for sterke vindkast på øya.

Den sterke vinden sørget for at minst 30 strømstolper i Vest-Maui ble blåst i bakken. Flere amerikanske medier peker på at det kan ha vært starten på hele dødsbrannen ved at gressområder tok fyr da stolper gikk ned.

Ifølge AP hadde Hawaiian Electric ingen prosedyre for å få slått av strømmen i ledningene i området. Dermed kunne brannen blusse opp i samme øyeblikk som strømledningene traff det svært tørre gresset.

Samme nyhetsbyrå har snakket med Shane Treu, som ble vitne til at en strømstolpe falt ved en bensinstasjon. De skal ha skal ha skapt flammekuler som deretter ble tatt av vinden.

– Jeg hørte «buzz, buzz». Det var nesten som om noen fyrte opp fyrverkeri. Det føk opp til et større stykke med gress, og brått, med den sterke vinden, herjet brannen, sier han til AP.

1 / 3 forrige neste fullskjerm

Veisperringer ble dødsfelle

Rapporter fra innbyggere som unnslapp flammene, beskriver kaos og dramatikk.

På grunn av de falne strømledningene valgte brannvesenet å sperre veien Lahaina bypass - den eneste veien ut fra Lahaina i sør.

Nate Baird bodde i området som ble hardest rammet, og satte seg i bilen for å flykte fra brannen. Da møtte han en vei blokkert med kjegler og arbeidere som jobbet med stolpene som hadde blåst ned.

Arbeiderne skal ha gestikulert at alle måtte snu tilbake mot Lahaina. Dette valgte Baird å overse - og kom seg i trygghet kort tid etter.

To uker etter brannen hevdet Mauis politisjef, John Pelletier, at de aldri hindret noen i å dra, men at de prøvde å hindre at folk kjørte over strømledningene.

Ubrukte sirener

Nødvarslingssirener testes ifølge AP månedlig i Maui County. Til tross for dette, ble ikke sirenene brukt til å varsle om flammene som blusset opp i Lahaina.

Flere av de som har overlevd brannen mener de kunne reddet mange liv om de hadde fått varsel i forkant.

Det er lederen for Maui Emergency Management Agency, Herman Andaya, uenig i. Han står fast ved at å ikke aktivere alarmen var det riktige valget. Andaya mente at alarmen ville fått flere mennesker til å trekke mot fjellet - i retning flammene.

Andaya har nå trukket seg fra stillingen.

Les også Huset overlevde katastrofebrannen: – Ser ut som det var redigert inn Ett enkelt hus står tilsynelatende uskadet igjen langs sjøkanten etter brannen som herjet på Maui i Hawaii.

Nate Baird reagerer på at det ikke ble sendt ut noen varslinger. Skolene var stengt dagen brannen startet, og det var flere barn i nabolaget hans som var hjemme alene da flammene kom.

– Ingen ble advart. Hvis vi hadde fått ti minutter kunne vi reddet mange barn, sier han ifølge AP.

I Lahaina finnes det fem sirener. To av disse drives på solenergi. Det betyr at minst to av de fem alarmene kunne blitt aktivert selv om det var strømbrudd i området.

Ber beboere om DNA

Myndighetene på Hawaii har siden brannen oppfordret sine innbyggere til å levere inn DNA-prøver for å hjelpe med identifiseringen av levninger som har blitt funnet. Det skriver Reuters onsdag.

Enn så lenge har responsen på oppfordringen vært dårligere enn de håpet på. 104 DNA-prøver skal ha blitt levert inn.

– Antallet familier som har kommet for å gi DNA-prøver er mye lavere enn hva eksperter tidligere har sett etter andre katastrofer, forteller påtaleansvarlig Andrew Martin.

Nå fryktes det at flere av de savnede aldri vil bli funnet.

Kopier lenke

Kopier lenke

Del på Facebook

Del på Facebook

Del med e-post

Del med e-post