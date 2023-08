Georgia er kjent som

«The Peach State». Nå er det krise

i ferskenstaten.

Fruktdøden

En melding blinker på mobilen:

«Warning: Extreme and hazardous heat».

Amerikanske myndigheter opplyser om det vi for lengst har kjent på kroppen: 39 varmegrader, stekende sol og høy luftfuktighet.

Store områder i USA har opplevd helsetruende hetebølger i sommer. I en glohet sommer globalt, har USA-varmen satt verdensrekord.

Da meldingen om helseskadelig hete blinker på VGs mobil, er vi på vei for å se på frukttrær i Georgia. Delstaten er viden kjent for sin ferskenproduksjon, og frukten er Georgias symbol og store stolthet.

Men alt er ikke som det skal være med Georgia-ferskenene.

På trærne finner vi nemlig ikke de store, saftige delikatessene som Georgia er så kjent for.

I stedet er det små, knudrete og ujevn frukt.

Mange av dem har ikke modnet i det hele tatt, og er forblitt grønngule kart. Andre er saftige og modne på en liten del, men tørre og harde for det meste.

Nå er vi er midt i innspurten av sesongen, og det skulle krydd av fruktplukkere mellom trærne.

Men rad på rad med ferskentrær står ensomme og forlatt.

– Vi har hatt et tøft år, og mistet 90 prosent av avlingen, forklarer ferskenbonden Lee Dickey.

Familien hans har dyrket fersken i over 125 år. Det er to ting de frykter: Kulde rett før påske, og varme vintre.

– En kort kuldeperiode i mars, vanligvis rett før påske, er vi egentlig blitt vant til. Gjennom generasjoner har vi lært oss å dyrke slik at vi klarer den kulden.

– Problemet er hvis det er for varmt i januar og februar, slik at trærne begynner å blomstre for tidlig. Da er det knopper på trærne og begynnende frukt når frosten kommer, forklarer bonden.

Det var nettopp det som skjedde i Georgia år, og det til gagns:

I februar fikk en hetebølge trærne til å blomstre, og frukten begynte så vidt å ta form da frosten kom.

Ifølge CBC News har 90 prosent av avlingen gått tapt jevnt over i hele staten.

På Dickey’s Farm, en mellomstor produsent, har de mistet frukt verdt mellom 35 og 40 millioner kroner.

I tillegg mistet mange jobbene sine.

– Vi har faste migrantarbeidere fra Mexico, som kommer for å jobbe her hver sesong. I år var det 50 arbeidere vi var nødt til å si nei til, forklarer Lee Dickey.

Fersken og Georgia er knyttet sammen i alt fra Justin Biebers hitsang «Peaches», til uttrykket «Sweet Georgia Peach», som enten kan være et kallenavn på en kvinne fra sørstatene, eller et mer vulgært uttrykk.

Slik er delstatens ferskener en del av populærkulturen i hele USA, men i Georgia har de en helt egen status.

California dyrker også mye fersken, men de besøkende i utsalget til Dickey’s farm kunne aldri tenkt seg å kjøpe fersken fra noe annet sted enn Georgia.

– Frukten fra California kan ikke måle seg med den vi har her. Georgia-fersken er bedre enn all annen fersken i hele verden, mener Bob Higgins (84).

I Norge har bønder ropt varsku om tørken. I USA har økende varme skapt jordbrukskrise flere år på rad.

Ferskenfarmene i Georgia opplevd uår tidligere – for som Lee Dickey påpeker har delstaten et subtropisk klima, kjent for svingninger.

Men et så voldsomt tapt av avling som i år, må man tilbake til 1955 for å finne, skriver CBS.

Ifølge lokalavisen The Atlanta Journal-Constitution var årets vinter den varmeste som noen gang er blitt målt i Georgia.

Fersken trenger et visst antall dager med lavere temperaturer i løpet av vekstsesongen, såkalte nedkjølingsdager.

– Antallet nedkjølingsdager synker for hvert år. Det kan bli en utfordring på sikt, kanskje må man dyrke frem nye typer fersken, tror Lee.

Selv om det er blitt merkbart varmere de siste årene, er gårdbrukeren usikker på om det skyldes klimaendringer, eller naturlige svingninger.

– Man frykter jo klimaendringer, og alle snakker om det. Men vi har klart oss i 125 år, og jeg tror vi får en bedre avling til neste år, sier han.

Men Kristen Whitworth (32), som besøker ferskengården med moren Kathy Reed (59) og døtrene Avonlea (10) og Haviland (4), er ikke i tvil:

– Vi må våkne opp og ta klimaendringer på alvor. Det føles som om vi bor i en stekeovn, det blir bare varmere og varmere, sier hun.

Når det er varmt som i en stekeovn, er det godt å kunne kjøle seg ned med fersken-is, som lages daglig ved gårdsutsalget.

– Ferskensesongen er sommerens høydepunkt. Så da hetebølgen kom i februar fryktet jeg med en gang for årets avling, sier Kathy Reed, og smatter fornøyd på isen.

– Vi pleier å kjøpe inn nok fersken til å sende til slekt og venner over hele USA, men i år har det kun vært nok til oss selv, forklarer hun.

At folk i Georgia er stolte av ferskenene sine forstår man umiddelbart i det man setter tennene i det saftige, søte og syrlige fruktkjøttet.

Gårdbruker Lee Dickey klarte nemlig å finne én særlig god fersken til VGs utsendte, og hvordan den smakte kan du se her:

