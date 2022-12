En død etter storbrann i russisk kjøpesenter

Russiske brannmannskaper kjemper for å få slukket en massiv brann på et kjøpesenter i Moskva. En person er omkommet.

Det russiske departementet for krisesituasjoner opplyser om storbrannen i Khimki, en forstad i Moskva.

Brannen skal ha startet rundt klokken 6 fredag morgen, og 7000 kvadratmeter av kjøpesenteret er rammet, ifølge myndighetene.

Én person død, ifølge de russiske nyhetsbyråene RIA og TASS.

Ifølge nødetatene skal årsaken til brannen være utstyrsfeil og brudd på brannsikkerhetsregler under arbeid, skriver RIA.

Slukningsarbeidet er komplisert på grunn av bygningens utforming, melder Det russiske departementet for krisesituasjoner. Etter at taket på senteret kollapset, ble det en rask oksygentilgang som førte til at brannen spredte seg raskt til et stort område.

Det er over 70 brannmannskaper som jobber på stedet, ifølge myndighetene.

DØDSBRANN: En person er omkommet etter storbrannen i Khimki.

Videoer i sosiale medier viser voldsomme flammer og røyk som stiger opp fra kjøpesenteret, og at mennesker flykter fra bygningen til en parkeringsplass utenfor.

Nødetatene har varslet om at blant annet malingsbokser begynte å eksplodere, skriver RIA.

Mega Khimki er et stort kjøpesenter og underholdningssenter, cirka sju kilometer fra Sheremetyevo-flyplassen i Moskva.

Saken oppdateres.