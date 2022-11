Mazloum Abdi, general i den USA-støttede SDF-styrken, fotografert i 2019.

General om Tyrkias offensiv: − Direkte angrep på Vestens innsats mot IS

Den kurdiske generalen som var en av vestlige lands aller viktigste allierte i krigen mot IS, sier nå at Tyrkias offensiv truer alt arbeidet som er lagt ned mot terrorgruppen.

– Starter en bakkeinvasjon vil en million mennesker bli flyktninger, og det blir en kamp om å være eller ikke-være for oss.

Det sier general Mazloum Abdi i den kurdiske SDF-militsen til VG og andre journalister, under en digital pressekonferanse tirsdag.

Tyrkia har siden 19. november angrepet over 500 kurdiske mål i Syria og Irak i en ny militæroperasjon mot kurdiske områder i de to landene.

Så langt angripes kurdiske styrker med luftangrep og droner, men Tyrkias president Erdogan har også truet med bakkeinvasjon.

I forrige uke ble åtte kurdiske vakter drept da den beryktede Al-Hol-leiren, der tusenvis av IS-kvinner og deres barn sitter fanget, ble rammet av tyrkiske luftangrep.

KVINNER OG BARN: Al- Hol-leiren i nordøstlige Syria. Bildet ble tatt da VG besøkte leiren i fjor.

Ifølge FNs oversikt bor det fortsatt over 50.000 mennesker i leiren, skriver NTB, hvorav rundt en femdel er utenlandske statsborgere. Mange av dem er barn og andre familiemedlemmer av IS-krigere.

Kurdiske styrker driver mer enn 20 fengsler og interneringsleirer som huser titusenvis av antatte IS-krigere rundt om i det nordlige Syria. Blant fangene er rundt 2.000 utlendinger som hjemlandene nekter å ta imot, hvorav rundt 800 europeere.

– Angrepene mot leire som al-Hol er en trussel mot regionen, sier general Mazloum Abdi under pressekonferansen.

– Mens Tyrkia angriper, ser vi også at IS-celler nå beveger seg igjen. Det er gjort ubeskrivelig mye sammen med internasjonale samfunnet for å holde IS nede, men nå trues alt dette arbeidet. Dette er direkte angrep på vesten innsats mot IS, sier han.