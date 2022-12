BANKEROTT: Konspirasjonsteoretikeren Alex Jones er til sammen dømt til å betale nærmere 15 milliarder norske kroner i erstatning til de pårørende etter Sandy Hook-skytingen.

Sandy Hook-familiene anklager Jones for «triksing»: − Det kommer ikke til å virke

Alex Jones har begjært seg personlig konkurs. De pårørende etter skolemassakren ved Sandy Hook-skoleskytingen hevder Jones prøver å unndra ofrene det de har krav på.

Fredag ble det kjent at konspirasjonsteoretikeren og radioverten Alex Jones har begjært seg konkurs.

Flere familier har saksøkt Jones for uttalelsene han har kommet med i kjølvannet av skytingen ved Sandy Hook, som tok livet av 20 barn og seks ansatte på skolen.

Gjentatte ganger fortalte han publikumet sitt at massakren aldri hadde funnet sted, og at barna var betalte skuespillere. I en årrekke har han hevdet at de pårørende familiene har forfalsket døden til sine barn, som var i 6–7-årsalderen.

I retten har foreldre fortalt hvordan de i årevis er blitt trakassert og truet av fanatiske tilhengere av Jones og hans konspirasjonsteorier.

I oktober ble Jones dømt til å betale 965 millioner dollar, tilsvarende 10 milliarder norske kroner, for å ha kalt Sandy Hook-skytingen falsk.

En måned etter ble han idømt ytterligere 473 millioner dollar, eller 4,8 milliarder kroner, i strafferstatning. Retten mener at han ikke har overlevert en rekke finansdokumenter og andre dokumenter til saksøkerne.

Jones hevder på sin side at han har overlevert tusenvis av dokumenter.

Info Sandy Hook-konspirasjonen I 2012 ble 20 barn og seks ansatte ved Sandy Hook barneskole drept. Barna var seks og syv år gamle.

Drapsmannen drepte også sin egen mor før han kjørte til skolen. Til slutt skjøt han seg selv.

I årevis har overlevende og pårørende til barna og skoleansatte som ble drept i en skoleskyting ved skolen Sandy Hook i delstaten Connecticut i USA i 2012 opplevd trakassering, som følge av en konspirasjonsteori om at hele skoleskytingen var diktet opp og at de alle var skuespillere.

Alex Jones har vært blant de viktigste driverne bak at konspirasjonsteorien har fått stor spredning. Vis mer

STRID OM EIENDELER: Saksøkerne mener Jones prøver å unndra verdier fra erstatningen. Selv viser Jones til gjeldskrav.

– Vil holde Alex Jones ansvarlig

Alex Jones personlige konkursbegjæring kommer på toppen av at han tidligere har slått Free Speech Systems konkurs – morselskapet til «Infowars», nettstedet hvor han kringkastet radiosendingene sine.

I et eget søksmål har de pårørende familiene anklaget Jones for å sluse penger ut av selskapene og over til seg selv og familien sin.

Nå vil han etter alle solemerker bli bedt om å legge frem mer informasjon om disse eiendelene, skriver The New York Times.

– Det amerikanske rettsvesenet vil holde Alex Jones ansvarlig, og kommer aldri til å stanse arbeidet for å håndheve juryens kjennelse, sier advokat for de pårørende familiene, Cordt Akers, til avisen.

Han mener Jones’ personlige konkurs er «det siste i en lang rekke ’triks’ fra Alex Jones for å forhindre at Sandy Hook-familiene får den rettferdigheten de fortjener».

– Det kommer ikke til å virke, konstaterer Akers.

Mener gjeld er fiktiv

Jones selv har kalt rettssakene urettferdig og et angrep på ytringsfriheten. han har også sagt at han vil anke avgjørelsene. I tillegg har han hevdet at han ikke har penger til å betale så høye erstatningsbeløp.

– Tror disse folkene virkelig at de vil få pengene? sa han ifølge Forbes på sin egen radiosending etter dommen i oktober.

I rettssaken i august forklarte en rettsøkonom at Jones og hans selskap trolig er god for rundt 270 millioner dollar, som er mer enn 2,7 milliarder norske kroner

Alex Jones har selv vurdert sine eiendeler til å være verdt mellom ca. 10 og 100 millioner norske kroner. Det tallet vil sannsynligvis bli utfordret av saksøkerne.

Jones påstand i konkursbegjæringen er at Free Speech Systems, som han eier, skyldte 527 millioner kroner til holdingselskapet PQPR. Selskapet eies direkte og indirekte av Jones og hans foreldre.

– Gjelden er fiktiv, og en del av Jones’ plan for å unngå å kompensere Sandy Hook-familiene, sa familienes advokat i retten torsdag.