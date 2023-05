Folkemordet i Rwanda: Anklaget for å ha organisert drap på 2000 mennesker

Folkemordet i Rwanda i 1994 var et folkemord der mellom 800 000 og én million tutsier , politisk moderate hutuer og rundt 30 prosent av twabefolkningen ble drept under borgerkrigen i landet.

Folkemordet var et resultat av årelange motsetninger mellom folkegruppene.

FN og verdenssamfunnet fikk massiv kritikk for ikke å ha stanset folkemordet.

I november 1994 vedtok FN å opprette en egen domstol i Arusha i Tanzania for å rettsforfølge de ansvarlige for folkemordet. Rwanda har også gjennomført et eget rettsoppgjør basert på tradisjonelle landsbyrettssaker.