TOPPMØTE: Jens Stoltenberg og Ukrainas president Volodymyr Zelenskyj i møte i Kyiv torsdag.

Slik reagerer Moskva på Stoltenbergs Kyiv-tur: − Betydelig trussel

Jens Stoltenbergs Kyiv-tur vekker stor oppsikt i Moskva. Flere russiske eksperter mener han vil sjekke om Ukraina virkelig er klar for en motoffensiv - og når den kommer.

Vladimir Putins talsmann Dmitrij Peskov sier at et av målene med det han kaller «spesialoperasjonen» i Ukraina er å hindre Ukraina å bli medlem av NATO. Han blir spurt av russiske journalister i forbindelse med Stoltenbergs besøk i Kyiv torsdag:

– Selvfølgelig, for det vil ellers utgjøre en betydelig trussel mot sikkerheten i landet vårt, svarer han på spørsmålet om Russland ønsker å forhindre ukrainsk NATO-medlemskap.

Han sier også at Kreml ikke har noen vurdering av utsiktene for at Ukraina kan bli en del av NATO, melder det statskontrollerte nyhetsbyrået Tass.

Jens Stoltenberg sier i Kyiv torsdag at «Ukrainas fremtid ligger i NATO», melder det ukrainske nyhetsbyrået Unian.

ENGASJERT: Jens Stoltenberg på torsdagens pressekonferanse i Kyiv.

Kommentator i Komsomolskaja Pravda, tidligere oberst Viktor Baranets, hevder overfor politros.com at Stoltenberg for det første er i Ukraina for å sjekke at våpen og annen støtte fra NATO kommer frem. Dessuten er reisen en måte å vise sin støtte til Ukrainas president, mener han.

– Nå har lederen for denne NATO-militær-terrorist-siden kommet for å støtte Zelenskyj, sier Baranets.

Han mener også det er en tredje grunn til Stoltenbergs besøk:

– Han vil vite når motoffensiven, som ble lovt et halvt år siden, blir satt i gang.

PRESIDENT: Russiske myndigheter har torsdag sendt ut bilde av Vladimir Putin i et digitalt møte.

Overfor life.ru er direktøren for det geopolitiske senter, Valerij Korovin, inne på en del av det samme:

– NATO-ledelsen er lovt en ukrainsk offensiv, men de vil ha et klart bilde av tingenes tilstand og den ukrainske hærens virkelig kampberedskap, sier Korovin.

Han mener at «den ukrainske siden lyver hele tiden», og at NATO ikke kan verifisere noe uten å komme på personlig besøk. Korovin mener at Stoltenberg derfor ikke hadde noe annet valg å dra selv til Kyiv og sjekke tingenes tilstand.

En annen militærekspert, Viktor Litovkin, sier til osnmedia.ru:

– Det er åpenbart at Stoltenberg ønsker å inspirere den ukrainske ledelsen og forsikre om at Ukraina vil bli tatt opp i NATO om de vinner over Russland og at den planlagte motoffensiven er vellykket.

– Selvfølgelig vil det også bli gitt løfter om nok en endeløs pakke med militær bistand fra NATO.