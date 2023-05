ARRESTORDRE: Vladimir Putin fotografert under et besøk i en industripark utenfor Moskva sist uke.

Putin kan bli arrestert på toppmøte: − Har ikke noe valg

Sør-Afrika vil ikke ha Vladimir Putin (70) til et toppmøte i sommer - av frykt for at de skal måtte pågripe ham. En av Russlands mest kjente statsvitere tror ikke at presidenten vil bli arrestert - men at Putin likevel dropper turen.

BRIKS er en forkortelse for organisasjonen med Brasil, Russland, India, Kina og Sør-Afrika som medlemmer.

I august 2023 skal lederne i disse landene møtes til et toppmøte.

Det er kommet en arrestordre på Putin fra den internasjonale straffedomstolen den internasjonale straffedomstolen Den internasjonale straffedomstol, ICC, er verdens første permanente, internasjonale domstol for krigsforbrytelser, forbrytelser mot menneskeheten og folkemord (snl.no). .

Den kan tvinge Sør-Afrika til å pågripe Putin - om han kommer dit.

Det er Sunday Times som skriver at Sør-Afrika har konkludert at landet ikke har noe annet valg enn å arrestere Putin hvis han setter sin fot på sørafrikansk jord. Avisen viser til kilder i landets regjering.

Etter Sør-Afrika har ratifisert ratifisertAt en stat forplikter seg til å følge, og dermed blir part til, en folkerettslig (mellomstatlig) avtale. (snl.no). dokumentet som styrer den internasjonale straffedomstolen, er de forpliktet til å følge dens avgjørelser, inkludert å arrestere mistenkte krigsforbrytere.

– Juridisk har ikke sørafrikanske myndigheter noe valg: Hvis de ikke pågriper Putin, bryter de ikke bare internasjonal lov, men også lovene i Sør-Afrika, sier Priyal Singh, forsker ved Sør-Afrikas institutt for sikkerhetsstudier, melder Moscow Times.

Men en av Russlands mest fremtredende statsvitere, Sergej Markov, tror uansett ikke Putin har tenkt seg til Sør-Afrika.

– Putin drar ikke til toppmøtet i Sør-Afrika, skriver han på sin Telegram-kanal, gjengitt av Pravda.

Samtidig mener han at Putin ikke hadde risikert å bli arrestert om han dro:

– Det er ingen slik trussel i det hele tatt, forsikrer Markov.

Han mener Russlands president ikke vil fly til Sør-Afrika, fordi han frykter et terrorangrep fra USA og Storbritannia.

– Putin flyr til utlandet bare over territoriene til vennligsinnede land, skriver Sergej Markov.

Presidentens talsmann, Dmitrij Peskov, har bekreftet at Putin skal delta på toppmøtet, men har ikke sagt om det vil skje fysisk eller digitalt.

– Vi vil avklare hva sørafrikanerne mener om dette, har Peskov uttalt ifølge Moscow Times.