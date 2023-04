2024: Florida-guvernør Ron DeSantis har enda ikke lansert sitt kandidatur som president til 2024, men reiser USA rundt som om kampanjen allerede er i gang. Her er han på vei ut på scenen i Utah.

Trøbbel for DeSantis: Trump øker ledelsen

OREM (VG) Etter stor optimisme rundt Ron DeSantis som republikanernes neste presidentkandidat, har guvernøren nå havnet i en motbakke. Lørdag var han i Utah for å hente støtte.

Problemet til Florida-guvernør Ron DeSantis skal visstnok være at han er sosialt klossete, tilbaketrukket og arrogant, lyder refrenget i haugevis med nyhetsartikler.

På konferansearenaen hvor Det republikanske partiet i Utah holder årsmøte, skjermes den mulige presidentkandidaten i 2024 bak svarte filtduker mens lokale partitopper står i kø for et håndtrykk og et bilde med mannen.

Han har fortsatt ikke lansert en presidentkampanje, men guvernøren reiser rundt i USA som om han allerede er i gang.

Vi kan så vidt skimte en rak rygg og et stivt smil bak filtforhenget.

En time senere står DeSantis foran flere tusen delegater og forteller om sin ustanselige kamp i Florida mot et smittsomt «woke hjernevirus».

ÅRSMØTE: Vill jubel for flere av uttalelsene til Ron DeSantis blant deltagerne. MANGE: Over 5000 var ventet til Utah-republikanernes årsmøte. TROSKAP: Årsmøtet startet med å erklære troskap til fedrelandet og flagget.

Trøbbel

Etter en stigende stjerne blant velgere og pengedonorer gjennom hele fjoråret, toppet med et overbevisende gjenvalg som guvernør, er det nå begynt å gå trått for DeSantis.

Flere av Floridas kongressmedlemmer har valgt å heller støtte Trumps kandidatur og guvernørens krig mot Disney-konsernets transkjønnstøtte møter motstand blant partifeller.

Videre førte ikke en tur til Kongressen i Washington D.C. til særlig mye og da Florida nylig ble rammet av flom, ble det bensinmangel – enhver guvernørs mareritt.

BOOTS: En delegat med passende støvler for anledningen.

Ikke minst, Trump angriper DeSantis uten stopp, mens DeSantis må holde igjen.

Hans vei til å bli republikansk presidentkandidat går gjennom å holde seg inne med Trump-basen og vinne over nok av dem som vil ha en mer «valgbar» type.

Men siden tiltalen mot Donald Trump for noen uker siden, har avstanden på meningsmålingene mellom ekspresidenten og DeSantis bare økt.

En fersk måling, viser Trump på 48 prosent, og DeSentis på 24 prosent blant republikanere.

AVMÅLTE: Charles og Steffani Ebert er delegater på årsmøtet. Charles er lunken til både Trump og DeSantis og ønsker en mer samlende kandidat.

– Splittende

Blant delegatene på Utah-republikanernes årsmøte, møter VG flere som håper på et godt alternativ til Trump.

– Jeg vet ikke om Trump er den beste, fordi han er så splittende, sier delegat Charles Ebert.

DeSantis bygde sin nasjonale popularitet først på «frihet» fra covid-restriksjoner, men bruker nå aggressive lovforslag rundt seksualundervisning i skolen, kjønnsidentitet, innvandring, våpen og abort til å lage en plattform som presidentkandidat.

OREM (VG) Han er sauebonde og republikansk grasrotsjef i delstaten Utah.

Det kan fungere i et republikansk primærvalg, men stordonorer er bekymret for at det vil være «politisk kryptonitt» i et hovedvalg hvor uavhengige stemmer avgjør.

– Nå er også DeSantis litt splittende, så jeg har øynene åpne for andre også, sier Ebert.

– Splittelsen gjør at landet vårt lider nå. Det har dratt partiene så langt fra hverandre, at man ikke kan jobbe tverrpolitisk lenger. Vi må finne noen som kan gjøre noe med det, mener delegaten.

ANTI-WOKE: – Det er galt å si til et barn at du ble født i feil kropp eller at du kan velge hva slags kjønn du skal være, sa Ron DeSantis under talen til Utah-republikanerne.

– Taperkultur

Under talen sin til Utah-republikanerne fremhevet DeSantis hvordan han har forvandlet Florida fra en vippestat, til en knallrød, konservativ stat.

Han dro tilhørerne gjennom en lang liste av det han har banket gjennom sin delstatskongress.

Det var de samme sakene som skaper bekymring blant moderate republikanere foran et eventuelt hovedvalg i 2024, som her hos grasrotvelgerne vakte størst begeistring.

Floridas nye abortlov, som forbyr svangerskapsbrudd etter uke seks, ga stor applaus.

Så kom presidentinnsalget hans ved å erklære at partiet må «riste av seg en taperkultur», en dårlig skjult referanse til Trumps tap i 2020 og rolle i fjorårets skrøpelige mellomvalg for republikanerne.

– Vi trenger en ny visjon for 2024, sa DeSantis og avsluttet med «jeg har bare så vidt begynt å kjempe!»

DELEGATER: Richard og Bonnie Hyer er usikre på hvem de ønsker i 2024. De liker DeSantis, men er usikre på om timingen er riktig for Florida-guvernøren.

– Ugreit

Richard Hyer, delegat og kommunestyremedlem i småbyen Ogden, er ikke helt overbevist om DeSantis.

– Landet vårt er i en krise. Å være president innebærer en læringskurve, og vi trenger en som kan gå inn der å gjøre jobben med én gang. Så jeg vet ikke. DeSantis er sikkert like bra som hvem som helst andre enn Trump, sier Hyer.

Han ønsker å se DeSantis som president en dag, men kanskje ikke i 2024.

– Ville det vært fint med Trump igjen?

– Fint er ikke et bra ord. Jeg ville funnet det ugreit, svarer Hyer.

Vi spør meddelegat Charles Ebert om hva han synes om talen til DeSantis.

– Den var litt lang, sier han.

DEMONSTRASJON: Utenfor Utah-republikanernes årsmøte, hadde demonstranter til støtte for transpersoner, homofile og andre minoriteter møtt opp for å vise sin avsky for Florida-guvernør Ron DeSantis.