VISEFORSVARSMINISTER: Mikhail Mizintsev ble lørdag utnevnt til Russlands viseforsvarsminister.

«Slakteren av Mariupol» blir forfremmet

Russland avsatte lørdag sin viseforsvarsministeren. Den nye generalen i jobben, Mikhail Mizintsev (60), er omtalt som «slakteren av Mariupol».

Publisert: For mindre enn 30 minutter siden

Ifølge de ukrainske myndighetene var det han som ledet beleiringen av byen Mariupol - som ble blodig og endte med slaget Azovstal-verket.

– Mariupol-slakteren Mizintsev får en høy stilling i det russiske forsvarsdepartementet, heter det i tittelen hos den ukrainske avisen Ukrainskaja Pravda lørdag.

General Dmitrij Bulgakov ble lørdag fjernet fra sin stilling som viseforsvarsminister og erstattet av Mikhail Mizintsev, som tidligere har deltatt i slaget om Aleppo i Syria.

SYRIA-KRIGEN: Den nye viseforsvarsministeren deltar her i en felles russisk-syrisk koordineringskonferanse i 2018.

Ukrainske myndigheter har tidligere anklaget Mizintsev for å ha gitt ordre om flere ødeleggende flyangrep i Mariupol, deriblant bombingen av et sykehus og et teater. Flere hundre sivile ble drept under angrepene, deriblant en gravid kvinne.

Dette har gitt ham kallenavnet «slakteren av Mariupol».

Amerikanske Washington Post og britiske Independent er blant mange vestlige medier som tidligere har gitt Mizintsev den samme merkelappen. I slutten av mars innførte Storbritannia sanksjoner mot generalen.

Den kjente ukrainske menneskerettighetsaktivisten Oleksandra Matviitsjuk er blant dem som har uttalt at han må stilles til ansvar for sine krigsforbrytelser ved den internasjonale straffedomstolen i Haag.

Dronevideoer viser hvordan havnebyen forandret seg:

Det var i starten av mars at et barnesykehus rammet av dødbringende eksplosiver. Fødende kvinner, barn og helsepersonell var blant ofrene.

Bombingen av teatret skjedde den noen uker senere. Bygningen var et samlingspunkt for sivile som håpet å bli evakuert gjennom humanitære korridorer.

– Vi har etterforsket og slått fast at det trolig var en forbrytelse mot menneskeheten, sa menneskerettighetsarbeider Roman Avramenko i den ukrainske organisasjonen Truth Hounds til VG nylig.

– Russland bruker en taktikk der de påfører sivile byer en «tsunami av ødeleggelser», i forkant av innrykkende tropper, utdypet han.

Mizintsev har benektet anklagene om krigsforbrytelser. Han har har beskyldt ukrainske styrker for å ha skapt «en forferdelig humanitær katastrofe» og anklaget Azov-bataljonen for at de gjemte seg i teatret og fødesykehuset.

Han anklaget også «nazistene», altså ukrainerne, for brudd på menneskerettighetene.

Dmitrij Bulgakov har hatt ansvaret for logistikk i Ukraina-krigen. En rekke eksperter har påpekt at Russland har hatt store problemer med å få frem mannskap, materiell og forsyninger.