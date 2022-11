VALGKAMP: I går kveld var Beto O’Rourke innom Austin i Texas for siste gang under sin valgkamp for å bli guvernør i delstaten.

«Supertaperens» kamp for å bli guvernør i Texas: − Er dere klare for å vinne?

AUSTIN (VG) Demokraten Beto O’Rourke vil bli ny guvernør i Texas. Da må han i så fall klare å tette gapet på meningsmålingene før valget på tirsdag.

25. mai marsjerte Beto O’Rourke (50) ned til scenen i Uvalde i Texas, hvor guvernør Greg Abbott (64) holdt en pressekonferanse dagen etter at 19 barn hadde blitt skutt i klasserommet sitt.

– Dere gjør ingenting! ropte han.

Fredag kveld i en gymsal i delstatshovedstaden Austin, var budskapet fortsatt at Abbott ikke har gjort noe for å hindre en ny skolemassakre – og at Texas har flest av dem i hele USA.

– Dette er vårt livs viktigste valg, sier han til fremmøtte støttespillere, som reiser seg ekstatisk, klapper, hoier og løfter Beto-plakater i været.

En intens valgkamp går mot slutten for Beto O’Rourke.

På tirsdag, under mellomvalget, skal Texas med sine 30 millioner innbyggere velge en ny guvernør.

TAKKET: O’Rourke brukte mye av talen sin på å takke alle frivillige som har jobbet for å få velgere til å avgi sin stemme. Han satt dem i sammenheng med «frihetskjempere» fra de som kjempet mot slaveri, mot tyskerne i Normandie under krigen og for svartes rettigheter i etterkrigstiden.

«Superstjerne-tapere»

Eks-punkrockbassisten O’Rourke fra El Paso i Texas har klart å bli et av Demokratenes mest kjente navn gjennom å tape valg.

Etter noen år i Representantenes hus i Washington D.C., utfordret tenåringspappaen i 2018 senatsplassen til kontroversielle Ted Cruz.

O’Rourke fikk enorm nasjonal oppmerksomhet som en politisk underdog og et nytt håp for Demokratene i Trump-æraen – en demokrat som faktisk kunne vinne et valg i Texas på delstatsnivå.

Det ble også svært jevnt: Kun 1,6 prosent og 200.000 stemmer flere til Cruz skilte de to.

I 2020 forsøkte O’Rourke å ri Beto-hypen frem mot å bli Demokratenes presidentkandidat, men ga seg før primærvalgene etter svikt i meningsmålingene.

– Demokratene fortsetter å falle for «superstjerne-tapere», skriver The Atlantic.

Skal det gå på tredje forsøk for O’Rourke, denne gang som Texas-guvernør?

Det vil i så fall gjøre han til den første demokratiske guvernøren i delstaten siden den svært populære Ann Richards i 1990.

GUVERNØREN: Republikaner Greg Abbott har vært guvernør i Texas i to perioder siden 2015. Nå stiller han til gjenvalg for tredje gang.

Sliter på meningsmålingene

Ifølge meningsmålingene ser det mørkt ut for O’Rourke.

Et snitt av målingene FiveThirtyEight har samlet, viser at Abbott leder med ni prosent.

Men det svinger: To målinger tatt opp i omtrent samme tidsrom i slutten av oktober viser en ledelse til Abbott på henholdsvis tre og 13 prosent.

Der O’Rourke likevel slår den sittende guvernøren, er på pengeinnsamling.

Abbott har samlet inn drøye 70 millioner dollar.

O’Rourke satt rekord i politisk pengeinnsamling i Texas under dette valget med å bikke 76 millioner dollar, skriver The Texas Tribune.

AKTIVIST: Nancy Thompson driver organisasjonen Mothers Against Greg Abbott.

– Tror ikke på meningsmålinger

Demokratene VG møter i gymsalen fester liten lit til målingene.

De mener at Texas ikke er en konservativ stat, men en stat hvor innbyggerne bare ikke stemmer – og slik lar Republikanerne stikke av med seieren igjen og igjen.

Ikke minst mener demokratene at den republikanskstyrte delstatsforsamlingen tyr til ekstreme omregninger av valgdistrikter, såkalt «gerrymandering».

– Jeg tror ikke på meningsmålinger, sier Nancy Thompson til VG

Hun er grunnlegger av organisasjonen Mothers Against Greg Abbott, som har samlet hundretusener av følgere i sosiale medier.

– Jeg har bodd i denne staten siden 1995 og stemt ved alle valg, men aldri blitt plukket ut til noen meningsmåling, sier hun.

BRØT INN: 25. mai i år kom Beto O’Rourke inn i salen der guvernør Greg Abbott holdt en pressekonferanse etter skoleskytingen i Uvalde. Det ble stort drama da han avbrørt Abbott og anklaget ham for å svikte barna i Texas.

Strøm, abort og våpen

Texas har under Greg Abbott vært i kryssilden på flere fronter den siste tiden.

I februar i fjor brøt delstatens uavhengige strømnett sammen i unormalt kaldt vær for her å være. O’Rourke påpeker at det har blitt gjort lite til å unngå at det samme skal skje igjen.

I september i fjor innførte Texas forbud mot abort etter seks uker, først i USA, før abort nå etter Roe-avgjørelsens fall er straffbart med opptil livstid i fengsel for den som utfører den på en kvinne – uten unntak for incest eller voldtekt.

I mai i år ble Texas igjen rammet av en stor skytetragedie da 19 barn ble drept på en barneskole i Uvalde.

Alt dette er saker O’Rourke har hamret inn igjen og igjen under sin valgkamp.

Abbott svarer med å hevde at O’Rourke vil være en katastrofe for grensepolitikken mot Mexico og kriminalitet.

– Angrepet, angrepet

Ifølge meningsmålinger, mener et flertall av innbyggerne i Texas at staten er på vei i feil retning med Abbott som guvernør. Dette ser likevel ikke ut til å bety at de mener at O’Rourke er løsningen.

– Det handler om at republikanerne gjennom fire år har angrepet, angrepet og angrepet ham i sitt økosystem for sosiale medier og på Fox News, sier Susan Hays til VG.

Hun stiller til valg som demokratenes alternativ for jordbruksminister i Texas på tirsdag.

Det nasjonale, politiske klimaet går uansett klart i favør av enhver republikaner som stiller til valg med en svært upopulær Joe Biden og en økonomi hvor inflasjonen merkes hver eneste dag for vanlige amerikanere.

Av alt O’Rourke snakker om denne kvelden – frihetskamp, rettigheter, abort, utdanning, rasisme, stemmerettigheter og legalisering av cannabis – så nevner han ikke økonomien med ett eneste ord.

VELGER: Ebany Flores (20) fikk vite om fredagens valgkampmøte på TikTok og fant seg et sete noen meter unna O’Rourke.

TikTok

Ebany Flores (20) stemte tidligere i går og er nå på plass i gymsalen noen meter unna Beto O’Rourke.

– Jeg så en TikTok-video han laget og jeg sa til kjæresten min at vi burde dra hit, sier hun.

– Han kommer ikke til å forby abort, sånn som Abbott gjorde. Og han vil ha bedre bakgrunnssjekk for å få kjøpt våpen, sier Flores om hvorfor hun vil ha O’Rourke som ny guvernør i Texas.

Guvernørkandidaten nærmer seg slutten av talen sin og jager opp publikumet sitt til entusiasme for en siste gang.

– Er dere klare for å vinne? spør han.

Alle er klare for å vinne.