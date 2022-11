Tidligere statsminister Benjamin Netanyahu feiret Likud-partiets valgseier sammen med kona Sara i partiets hovedkvarter i Jerusalem natt til onsdag.

Netanyahu gjenvinner makten med hjelp fra ytre høyre i Israel

Israels statsminister erkjenner valgnederlaget og gratulerer Benjamin Netanyahu, som ventes å lede den mest høyreorienterte regjeringen i landets historie.

NTB

Takket være et brakvalg for den ekstreme høyresiden, er det duket for et comeback for korrupsjonstiltalte Netanyahu som statsminister.

Fungerende statsminister Yair Lapid ringte Netanyahu torsdag for å gratulere ham.

– Israel er hevet over politikken, sa Lapid og la til at han er forberedt på en ryddig maktoverføring.

Valgets vinner

Allerede dagen etter valget var det klart at 73 år gamle Netanyahus høyreparti Likud ville bli valgets vinner med 31 representanter i nasjonalforsamlingen Knesset.

Lapid ventet med å erkjenne nederlaget mens stemmetellingen fortsatte og det fortsatt var en teoretisk mulighet for at et Netanyahu-opposisjonelt parti kunne komme seg over sperregrensen.

Men da alle stemmene var ferdig telt torsdag kveld, var høyresidens flertall i Knesset et faktum: Netanyahus blokk sikret seg 64 av de 120 representantene i nasjonalforsamlingen.

Annektering

Med på Netanyahus lag er blant andre det religiøse sionistpartiet til Itamar Ben-Gvir og Bezalel Smotrich på ytre høyresiden. De får hele 14 mandater.

Ben-Gvir har tatt til orde for å deportere arabiske folkevalgte og ønsker å bli sikkerhetsminister i den nye regjeringen.

– Det er på tide at vi igjen blir herrer i vårt land, sa Ben-Gvir på valgnatten.

Ultraortodokse partier på Netanyahus side får til sammen 18 mandater.

Itamar Ben-Gvir ledet det ytterliggående høyrepartiet Jødisk makt, som slo seg sammen med andre religiøse nasjonalister til et parti som fikk 14 mandater i valget.

Lapids sentrumsparti fikk 24 mandater, og til sammen fikk partiene i hans regjeringskoalisjon 51 plasser. Den israelske venstresiden er nærmest utradert etter valget. Arbeiderpartiet, som i flere tiår var det statsbærende partiet i Israel, nå nøye seg med fire representanter. Venstrepartiet Meretz havner under sperregrensen.

– Israel står nå på randen av en høyreorientert, religiøs og autoritær revolusjon, som har som mål å desimere den demokratiske infrastrukturen som landet ble bygget på, konstaterte den liberale israelske avisen Haaretz på lederplass.

Okkupasjon

Lapid har i likhet med Netanyahu nektet å etterleve FNs krav om tilbaketrekking fra de okkuperte palestinske områdene, der israelske soldater har drept rekordmange palestinere det siste året.

Lapid-regjeringen har også revet langt flere palestinske bolighus enn det som var tilfellet under Netanyahus siste år ved makten. De ulovlige bosetningene har vokst videre.

EU fordømte i år også Israels varslede tvangstømming av 19 palestinske landsbyer for å etablere et skytefelt i Masafer Yatta sør på Vestbredden.

Lapid-regjeringen har også hisset på seg omverdenen ved å terrorstemple og forby seks palestinske menneskerettsorganisasjoner, flere av dem støttet av Norge og andre vestlige land.

At Israel nå ser ut til å få en enda mer høyrenasjonalistisk regjering, bekymrer derfor mange.

Kahane-disippel

Ben-Gvir er en kontroversiell skikkelse i israelsk politikk som har vært siktet for ordensforstyrrelse, ulovlige demonstrasjoner og voldsbruk over 50 ganger de siste årene.

Den 46 år gamle advokaten omtaler ofte arabere som terrorister og vil innføre dødsstraff. Han har også tatt til orde for å fordrive palestinerne fra den okkuperte Vestbredden der han selv bor i den ulovlige bosetningen Kiryat Arba utenfor Hebron.

Yair Lapid har fungert som statsminister siden i sommer. Før det var han utenriksminister i den forrige regjeringen, som har revet flere palestinske bolighus enn det som var tilfellet under Netanyahus siste år ved makten. De ulovlige bosetningene har vokst videre.

Han har omtalt kristne som «blodtørstige vampyrer» og vil nekte dem å feire jul i Israel, og han er en uttalt disippel av Meir Kahane, den høyreekstreme rabbineren som fikk Kach-partiet sitt forbudt og som ble dømt for terrorisme i Israel.

Ben-Gvir har også hyllet den israelske massedrapsmannen Baruch Goldstein som i 1994 drepte 29 muslimer i bønn i Ibrahimi-moskeen i Hebron, og han hadde inntil nylig et bilde av Goldstein hengende på stueveggen.

Netanyahu kan gå fri

Som takk for å støtte Likud og Netanyahu vil han kreve plass i regjeringen, og han legger ikke skjul på at han ønsker en post der han kan gjennomføre lovendringer og reformer som på drastisk vis vil innskrenke rettsvesenets uavhengighet i Israel.

Det religiøse sionistpartiets leder, Bezalel Smotrich, er selv bosetter på Vestbredden og drømmer om å bli forsvarsminister i den nye regjeringen. Han har også tatt til orde for omfattende juridiske reformer som kan ende med henleggelse av korrupsjonssaken mot Netanyahu.

Korrupsjonstiltalt

Tre år har gått siden Netanyahu ble tiltalt for tillitsbrudd, bedrageri og for å ha tatt imot bestikkelser.

Strafferammen er på over ti år, men godt hjulpet av dyktige advokater og politisk allierte i rettsvesenet har han lykkes med å trenere rettssaken.

Med regjeringsmakt og en ytterliggående Ben-Gvir med på laget, er det heller ingenting som tyder på at det vil falle dom med det første.

Netanyahu har vært statsminister lengre enn noen andre i Israels 74 år lange historie. Neste uke vil president Isaac Herzog gi ham 42 dager på å danne regjering.

Hvor lenge en ny regjering under Netanayahus ledelse vil overleve, er derimot et høyst åpent spørsmål.

Tirsdagens valg var det femte på fire år, og ingen i Israel vil bli overrasket om det snart må holdes nytt valg.