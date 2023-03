SOLDAT: En video på sosiale medier viser at denne mannen blir henrettet etter å ha ropt «ære til Ukraina». Ifølge det ukrainske militæret heter han Timofiy Sjadure.

Ropte «ære til Ukraina»: Henrettet av russerne

Den ukrainske soldaten er tatt til fange. Han er ubevæpnet. Da de russiske soldatene ber ham si noe pent om Russland, roper han i stedet «ære til Ukraina». Så skytes han rett ned.

Det ukrainske militæret har nå gått ut med navnet på soldaten: Tymofij Mykolajovytsj Sjadura, 30 år gammel.

I en melding på Telegram blir det oppgitt at han har vært savnet siden 3. februar.

Militæret understreker at opplysningene kun er foreløpige, og at soldatens identitet først kan bli bekreftet når levningene gis tilbake til Ukraina.

Området der kroppen befinner seg, er kontrollert av russiske styrker, ifølge meldingen.

Han ble ifølge den ukrainske brigaden drept av russiske soldater. Videoklipp av hendelsen, viser tilsynelatende en ren henrettelse av en krigsfange uten våpen.

I så fall er det en krigsforbrytelse.

HARDE KAMPER: Ukrainske soldater lader en haubitser-kanon i Donetsk, nær Bakhmut, på et bilde fra 5. mars.

Ber om etterforskning

Den 30. mekaniserte brigade har på sin Facebook-side offentliggjort navn og bilde på mannen. Identifiseringen av soldaten er bekreftet av den ukrainske generalstaben, også det på Facebook.

Han skal ha blitt identifisert på bakgrunn av den groteske videoen som ble lagt ut på sosiale medier mandag. Videoen viser en mann i ukrainsk uniform som roper «ære til Ukraina», mellom to drag fra sigaretten han har i munnen.

Like etter blir den ubevæpnede mannen henrettet med mange skudd.

Utenriksminister Dmytro Kuleba har bedt Den internasjonale straffedomstolen om å etterforske opptaket.

Ifølge militæret var soldaten delaktig i kampene om byen Bakhmut, som fortsatt pågår, da han ble savnet.

Zelenskyj: - En helt

Hendelsen er ikke bekreftet av uavhengige kilder, men saken er blant annet kommentert av Ukrainas president Volodymyr Zelenskyj og omtalt i en rekke internasjonale medier, blant dem CNN.

– En video viser hvordan okkupantene henretter en soldat fordi han er modig og sier til dem «ære til Ukraina». Jeg synes vi alle skal reagere med å si sammen «ære til helten», «ære til heltene», «ære til Ukraina», sier presidenten, og fortsetter:

– Vi skal finne morderne.

Brigaden han tilhører sender kondolanser til mannens familie, og legger til:

– Hevn vil være uunngåelig.

SKYTTERGRAVER: VG Besøkte fronten nær Bakhmut nylig, slik ser det ut inne i skyttergravene.

– Brutal utryddelse

Generalstaben i Kyiv skriver at «skytingen av en ubevæpnet fange er et kynisk og frekt brudd på internasjonal humanitærrett og krigens skikker. Dette er slikt som verdiløse mordere gjør, ikke soldater».

Det heter videre at «de russiske okkupantene har nok en gang vist at deres mål i Ukraina er den brutale utryddelsen av ukrainere».

Saken er ikke dekket i Kreml-kontrollerte russiske medier, men den er omtalt i frie russiske medier som holder til utenlands.

– Beskrivelsene minner om en ren henrettelse, på en måte som helt sikkert vil bli etterforsket sammen med en lang rekke krigsforbrytelser, sier oberstløytnant Geir Hågen Karlsen ved Forsvarets høgskole, til VG.

Les også VG ved Bakhmut: Skyter dag og natt Slagmarken her er blitt omtalt som en «kjøttkvern». – Vi skyter dag og natt, sier den ukrainske frontsoldat Dima. VG blir tatt med til frontlinjen fra byen Kostjantynivka, 25 kilometer fra Bakhmut, byen der de mest voldsomme kampene mellom Ukraina og Russland nå står.

Under de ekstremt brutale kampene ved Bakhmut, har russiske styrker i lang tid snirklet seg inn mot bykjernen. Men russerne blir også utsatt for harde motangrep.

I et videoklipp som det ukrainske innenriksministeriet har sluppet, og som VG har fått tilgang til via nyhetsbyrået Reuters, kan man se hvordan den ukrainske nasjonalgarden bruker drone til å avdekke posisjonen til syv leiesoldater fra den russiske Wagner-gruppen.

Informasjonen fra dronen går tilbake til en ukrainsk avdeling, som angriper med artilleriild, og utsletter den lille gruppen soldater.

Kjøttkvernen Bakhmut

Begge sider har ofret store mengder soldater i kampene om Bakhmut, men oberstløytnant Karlsen sier han har sett anslag på at russerne har mistet seks ganger så mange som ukrainerne.

– Det er alltid enklere å holde en forsvarslinje, enn å angripe. Ukraina har tatt en vurdering på at det er verdt å holde linjen, siden russerne ofrer store mengder soldater og ammunisjon, forklarer Karlsen.

– Bakhmut har ikke noen stor strategisk verdi. Den er symbolsk viktig for russerne, fordi de ikke har noen seiere å vise til på lang tid. Den er også viktig for Wagner-gruppen, siden den har brukt kampene om byen til å posisjonere seg, utdyper han.

VINTERKRIGEN: Ukrainske soldater fyrer av artilleriild fra fronten nær Bakhmut.

I konflikt med Wagner-gruppen

Samtidig er det konflikt mellom ordinære russiske styrker og den omstridte Wagner-gruppen, om hvem som faktisk vinner frem ved byen. Wagner-gruppen har lenge hevdet at det er den som har stått for de hardeste kampene.

Grunnleggeren av Wagner-gruppen, Jevgenij Prigozjin, hevder at hele frontlinjen kommer til å kollapse hvis den russiske leiesoldatgruppen tvinges til retrett. Han klager også over at gruppen mangler ammunisjon, ifølge en melding på Telegram.

Russland har en annen versjon: Erobringen av byen, som ligger langt øst i Ukraina, vil åpne for at russiske styrker kan igangsette ytterligere militæroffensiver, ifølge Russlands forsvarsminister.

– Byen er et viktig forsvarssentrum for ukrainske styrker i Donbas. Å erobre den vil åpne for ytterligere offensive operasjoner dypt inn i forsvarslinjene til Ukrainas væpnede styrker, sa forsvarsminister Sergej Sjojgu under et TV-sendt møte med militære offiserer tirsdag.