Nord-Koreas leder Kim Jong-un har i helgen gjennomført simulering av et kjernefysisk motangrep, ifølge landets statlige nyhetsbyrå KCNA. Pyongyang har tidligere uttalt at landets rakettester er svar på USA og Sør-Koreas militærøvelser.

Nord-Koreas leder rasler med atomsabelen

Nord-Koreas leder Kim Jong-un anklager USA og Sør-Korea for å utvide sine militærøvelser. Han sier landet må være beredt på å angripe med atomvåpen.

– Nord-Koreas leder Kim Jong-un sier at landet bør være klar til å gjennomføre atomangrep når som helst for å forhindre krig. Han anklager USA og Sør-Korea for å utvide felles militærøvelser som involverer amerikanske atomressurser, melder det statlige nyhetsbyrået KCNA.

Øvelsen Freedom Shield 23 begynte mandag 13. mars og avsluttes 24. mars. Det er USA og Sør-Koreas største felles øvelse siden 2017.

Fornøyd leder

I meldingen fra KCNA mandag heter det at Kim har gjennomført to dager med militærøvelser «som simulerer et kjernefysisk motangrep», inkludert oppskytingen av en ballistisk rakett utstyrt med et jukse-atomstridshode.

Søndag kom det meldinger via den sørkoreanske generalstaben og den japanske kystvakten om at Nord-Korea hadde prøveskutt en ballistisk kortdistanserakett som falt ned i havet mellom Nord-Korea og Japan.

Kim gir uttrykk for tilfredsstillelse etter helgens tester, som ble holdt for «å gjøre relevante enheter kjent med prosedyrene og prosessene for innføring av taktiske atomangrepsoppdrag», står det i KCNAs melding mandag.

Øvelsene var de fjerde i rekken fra Nord-Korea på en uke.

Sanksjoner

Regimet i Pyongyang er underlagt strenge internasjonale sanksjoner på grunn av landets atomvåpenprogram.

Nord-Korea har gjennomført en rekke rakettester de siste månedene.

Antallet rakettester skjøt fart etter at USA og Sør-Korea i fjor gjenopptok sine felles militærøvelser i full skala. Øvelsesaktiviteten er primært ment som avskrekking for Nord-Korea.

Nord-Korea har protestert kraftig og uttalt at landets rakettester er svar på militære trusler fra USA.

Nord-Korea ser på militærøvelsene som USA og Sør-Korea gjennomfører som øvelser på invasjon av Nord-Korea. Pyongyang har gjentatte ganger advart om at landet står klart til å svare med «overveldende» handlinger.

Atomfrykt

Vestlige politikere, eksperter og analytikere har i flere måneder fryktet at Nord-Korea kan komme til å gjennomføre sin første atomvåpentest på flere år og det som kan bli den sjuende atomvåpentesten i landets historie.

Det har så langt ikke skjedd, men landets mange rakettester gjennom 2022 har blitt tatt opp i FNs sikkerhetsråd. Sikkerhetsrådet har imidlertid vært handlingslammet ettersom vestlige land ikke har klart å enes med Russland og Kina om reaksjoner mot Nord-Korea.

De mange rakettestene de siste månedene har utløst skarp kritikk fra vestlige land. Også FN-sjef António Guterres har kritisert testene, uten at det har hjulpet. Nord-Korea må «umiddelbart avstå fra ytterligere provokative handlinger» som er i strid med FNs sikkerhetsråds resolusjoner, uttalte hans talsmann Stephane Dujarric 18. februar.

Kopier lenke

Kopier lenke

Del på Facebook

Del på Facebook

Del med sms

Del med e-post

Del med e-post

Del på Facebook Messenger