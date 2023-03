HER SONER DE: Evin-fengselet i Teheran huser to av de tre amerikanske fangene. Institusjonen er kjent for å oppbevare politiske fanger og heftig kritisert for å begå menneskerettighetsbrudd.

USA og Iran i ordkrig om fangeutveksling: − En ondsinnet løgn

Fra et fengsel i Iran bønnfaller Siamak Namazi (51) president Biden om å få ham hjem. Men først må Washington og Teheran angivelig løse en knute – om fryste iranske oljemilliarder.

Søndag hevdet Iran at de hadde kommet til enighet med USA om en avtale om utveksling av fanger.

– Hvis alt går bra på amerikansk side, tror jeg vi vil se en fangeutveksling i løpet av en kort periode, sa utenriksminister Hossein Amir-Abdollahian til statlig iransk TV.

Samme dag blånekter Biden-administrasjonen for at det er tilfelle.

– Uttalelser fra iranske myndigheter om at det er oppnådd enighet om en avtale om utveksling av fanger er enda en spesielt ondsinnet løgn som bare øker lidelsene til familiene deres, sier Ned Price, talsperson for USAs utenriksdepartement.

AVFEIER ENIGHET: Talsperson for det amerikanske utenriksdepartementet, Ned Price.

En tjenesteperson for USAs nasjonale sikkerhetsråd avfeide også påstandene fra Iran og la til at amerikanske myndigheter kommer til å fortsette å arbeide for løslatelsen av Siamak, Emad og Morad.

Saken er omtalt av flere internasjonale medier, som BBC, CNN og Reuters.

Disse tre amerikanske statsborgerne sitter fengslet i det beryktede Evin- fengselet i Teheran – kjent for å oppbevare politiske fanger.

Bønn til Biden: – Få oss hjem

Den som har vært lengst i Irans varetekt er Siamak Namazi (51).

I 2015 ble han pågrepet under en forretningsreise til Iran, og siktet for «å stå i ledtog med en fiendtlig stat», med referanse til USA.

FN har kalt fengslingen av Namazi for ’vilkårlig frihetsberøvelse’.

I januar gjennomførte Namazi en syv dagers sultestreik, og skrev et åpent brev til Joe Biden hvor han ba om at presidenten forplikter seg til å få dem hjem.

– Jeg bønnfaller deg, herre, om å sette livene og friheten til uskyldige amerikanere over all politikken involvert og å bare gjøre det som er nødvendig for å få slutt på dette marerittet og få oss hjem, skriver Namazi ifølge CNN.

De to andre er:

Emad Shargi – en iransk-amerikansk forretningsmann som ble arrestert i 2018 og siktet for spionasje.

Morad Tahbaz – iransk-amerikansk forretningsmann og miljøforkjemper. Ble pågrepet i 2018 og siktet for å stå i ledtog med «fiendtlig makt». Har også britisk statsborgerskap. Han ble i fjor sommer prøveløslatt med fotlenke

LEDET FORRIGE UTVEKSLING: Barack Obama snakker om løslatelse av flere amerikanske borgere under et pressetreff i Det hvite hus 17. januar 2016.

I et intervju med kanalen torsdag forrige uke anklaget Namazi ekspresident Barack Obama for å ha etterlatt ham i 2016.

Da løslot Iran fire amerikanske fanger i forbindelse med atomavtalen, men Namazi var ikke én av dem.

Fryste oljemilliarder skal være sentralt

En kilde nær forhandlingene mellom Teheran og Washington sier til Reuters at fangeutvekslingen er «nærmere enn den noensinne har vært».

En av de gjenværende uenighetene skal dreie seg om 7 milliarder USD i iransk oljekapital som er fryst i Sør-Korea på grunn av amerikanske sanksjoner.

– Logistikken knyttet til hvordan disse verdiene vil bli overført og hvordan oversynet gjennomføres er uløst, sier kilden, som uttaler seg anonymt til nyhetsbyrået av hensyn til de pågående forhandlingene.

Ifølge kilden skal Qatar og Sveits også være involvert i samtalene. Iranske myndigheter har bekreftet til Reuters at to regionale stater er involvert i samtalene.

HEVDER BALLEN ER HOS USA: Irans utenriksminister Hossein Amir-Abdollahian.

Iranske myndigheter har i en årrekke forsøkt å løslate mer enn et dusin iranere i USA, inkludert syv iran-amerikanere med dobbelt statsborgerskap, to iranere med permanent opphold i USA og fire iranske statsborgere uten lovlig opphold i USA, ifølge Reuters.

Spenningsnivået mellom USA og Iran har vært høyt siden Donald Trump opphevet atomavtalen i 2018 og gjeninnførte sanksjoner som har rammet landet hardt.

Eksperter har pekt på at en vellykket fangeutveksling kan bidra til å legge grunnlaget for å gjenoppta samtaler om atomavtalen, ifølge Financial Times.