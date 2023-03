DØD: Spekkhuggeren Kiska gikk bort fredag.

Verdens mest «ensomme» spekkhugger er død

Hunnspekkhoggeren som tidlig i sitt liv delte tank med spekkhuggeren Keiko, kjent fra filmen Free Willy, ble 47 år gammel.

Det opplyser en rekke medier, der iblant avisen Niagara Falls Review.

Kiska ble fanget i 1979, tre år gammel. Etter å ha levd en periode med flere spekkhoggere, der i blant Keiko på Island, ble hun solgt til Marineland i Niagara Falls.

– Marinelands omsorgsteam og eksperter gjorde alt for at Kiska skulle ha det bra og vil sørge over tapet hennes, skriver akvariumet i en uttalelse ifølge avisen.

Spekkhoggeren skal ha fått kallenavnet «verdens mest ensomme» da hun har levd helt alene i Marineland siden 2011. Spekkhoggeren fødte fem kalver, men samtlige gikk bort før Kiska selv.

Blant dem som sørger over tapet av Kiska er tidligere trener ved akvariet i Canada, Philip Demers.

Marineland i Niagara Falls fikk i 2021 kritikk for deres behandling av spekkhuggeren, kunne kanadiske CBC fortelle.

En ideell organisasjon for dyrevelferd ba Ontario-regjeringen om å undersøke akvariets behandling av Kiska. Marineland ble ikke straffet.

Klagen som ble sendt inn inneholdt blant annet en kommentar fra Dr. Naomi Rose, en forsker ved «Animal Welfare Institute».

– I det minste burde hun for lengst ha blitt overført til et anlegg med andre spekkhuggere eller gitt individer av en annen hvalarter som følgesvenner, sa Rose den gang ifølge CBC.

